Norte 19 se une a la Hora del Planeta 2025

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com).- Norte 19 Promotora de Hoteles se suma a la Hora del Planeta 2025, la iniciativa global organizada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) que busca concientizar sobre el cambio climático y la protección del medio ambiente. Durante una hora, la empresa apagará las luces no esenciales en sus propiedades para unirse a millones de personas, empresas y monumentos icónicos en más de 200 países que participarán en esta acción simbólica por el planeta.

En Norte 19, la sostenibilidad es un pilar fundamental de su operación. Desde su fundación, ha integrado prácticas responsables con el medio ambiente, buscando reducir su huella de carbono y promover la eficiencia energética.

Será el sábado 22 de marzo del 2025 de 20:30 a 21:30 horas

Con ello Norte 19, reafirma su compromiso con la sostenibilidad a través de acciones concretas para reducir su huella de carbono y promover la eficiencia energética. La empresa ha implementado programas de monitoreo del consumo energético, uso de iluminación LED y adopción de calentadores solares, entre otras iniciativas ecológicas, como parte de su estrategia de operación responsable con el medio ambiente.

Acerca de Norte 19 Promotora de Hoteles

Norte 19 es una empresa mexicana, que ofrece soluciones integrales para la industria hotelera, dedicada a ofrecer servicios que abarcan desde el diseño y desarrollo de hoteles hasta la operación y gestión de negocios hoteleros de primer nivel. Con una trayectoria de más de dos décadas, Norte 19 se ha destacado por su compromiso con la excelencia en el servicio, la innovación en tecnología y la eficiencia en la operación. Norte 19, opera más de 150 hoteles en México, Colombia, Costa Rica y Chile, estableciendo asociaciones sólidas con marcas reconocidas y adaptándose continuamente a las demandas del mercado. Norte 19 actualmente tiene en su portafolio las marcas City Centro by Marriott, City Express Suites by Marriott, City Express Plus by Marriott, City Express by Marriott, City Express Junior by Marriott y HS Hotsson.