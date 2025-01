Explora Juan Glassford el paisaje y el retrato en “Entre Líneas Continuas”

El artista de la lente inaugura exposición en el Centro Fotográfico Manuel Alvarez Bravo el 1 de febrero a las 12:00 horas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La perspectiva del fotógrafo Juan Glassford busca el significado de la fotografía documental con un acercamiento clásico en un contexto contemporáneo. En la exposición Entre Líneas Continuas, que inaugura el 1 de febrero en el Centro Fotográfico Manuel Alvarez Bravo (CFMAB), muestra una serie fotográfica en blanco y negro que explora la identidad visual entre México y los Estados Unidos a través del viaje en carretera, y sus símbolos, con esta busca reconciliar la identidad con el paisaje y el retrato.

Glassford ha sido inspirado por fotógrafos como Robert Frank, Susan Lipper, Mark Cohen, y Graciela Iturbide, él busca crear un puente entre el mundo exterior con su interior, por medio de simbolismos y metáforas visuales que generan un diálogo con lo invisible. El empleo de la imagen como un mapa hacía un espacio psicosocial, a través de una estética documental. La exposición que presenta en el CFMAB está curada por Laureana Toledo, artista visual, escritora, y editora cuyo trabajo explora las relaciones entre distintos medios y lenguajes.

Egresado de Bard College (Nueva York), Glassford se graduó de la carrera de fotografía y derechos humanos donde estudió bajo la tutela de Stephen Shore, An-My Lê, Tom Keenan, y de su mentor fotográfico, Gilles Peress. En 2019 recibió el Director’s Fellowship for Documentary Storytelling del International Center for Photography (ICP); en 2022 fue otorgado una revisión de portafolio en Magnum Learn (Magnum Photos); en 2023 ingresó al Central and South America Program for

Narrative and Documentary Practice de la agencia VII Academy (VII Photos); y en 2024 recibió la beca Mary Ellen Mark a través de Alex Webb (Magnum Photos) Denise Wolff (Aperture) y La Luz Workshops.

Simultáneamente, Glassford ha colaborado con agencias humanitarias como Open Society University Network, UNHCR, y la UNESCO, durante misiones humanitarias en el Cuerno de África y el Sureste Asiático. El Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB), desde su creación en 1996, se ha dedicado a promover la imagen fotográfica a través de exposiciones, talleres y conferencias. Hoy en día cuenta con un acervo y colección de más de 18 mil obras fotográficas, entre ellas las de diversos autores esenciales en la fotografía Mexicana e internacional.