Comparte Elisa Ramírez su trayectoria editorial en el El Alacrán

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Elisa Ramírez Castañeda, poeta, traductora, socióloga e investigadora, ha trabajado en proyectos de publicaciones en lenguas originarias, generando materiales escolares que van directamente a bibliotecas y muy pocas veces se pueden ver en librerías. Para mostrar una parte del trabajo que ha realizado el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) exhibe, en la galería El Alacrán, Trayectoria editorial. Elisa Ramírez Castañeda, una instalación que recrea una biblioteca con los proyectos de la autora.

En esta instalación se podrán ver libros, revistas, antologías, cuentos para niños, entre otras publicaciones que Ramírez Castañeda ha realizado. En entrevista la socióloga detalló “que hay toda una historia de lo que son las publicaciones en lenguas indígenas, hay una historia de lo que es la recopilación, más allá de mi autoría como poeta o traductora, es importante ver que estas publicaciones se desconocen porque pasaron directamente a las bibliotecas, pero todo esto puede reutilizarse o reciclarse, puede darle una idea a quienes están trabajando en esto, porque ahora sí hay un auge, un boom, una atención, una demagogia más aguerrida alrededor del tema, para ver qué se ha hecho”.

Agregó que la exposición “es un poco para compartir esta experiencia de trabajar 40 o 50 años en ediciones indígenas, en ediciones que no venden. Los libros no son una mercancía, son un derecho educativo, son una propuesta pedagógica y son una obligación del Estado, pero todo esto se ignora y cada vez que se replantea se comienza de cero como si no hubiera conocimiento acumulado”.

“Es una oportunidad de difundir lo qué se ha hecho y resulta invisible porque se lo traga un sistema educativo, eso por una parte y, por otra parte, es la acumulación de un trabajo que a veces es efímero o son libros que no se reimprimen y vistos en conjunto dan una idea de cuánto he trabajado y sino que dispersa he sido”.

Y es que dijo que ha pasado de un tema a otro, de la poesía, a la traducción o a las investigaciones. “Hace mucho que no publico poesía, pero en la instalación hay una sección importante de poesía que aparentemente no tienen que ver con las investigaciones de historia regional que he hecho, o con la traducción de un poeta persa o con un periódico para niños, o con libros en lenguas indígenas, o aparentemente no tiene que ver con la cantidad de antologías que he hecho, entonces ¿qué es ser autor?, ¿escribir poemas originales sentidos del alma o hacer antologías? Para mí es igualmente válido, hay autoría en una antología, en una recopilación, en una manera de reunir materiales, aunque no sean tuyos”.

Gran parte del trabajo de Ramírez Castañeda, sobre todo en las últimas dos décadas, ha sido con sistemas escolares, con bibliotecas y salas de lectura, “son libros que no pasan por el mercado, que se ignora que existen, solo se pueden ver más que en las bibliotecas escolares, o en la colección Libros del rincón, en escuelas indígenas y son materiales que valen la pena, he trabajado en eso 20 años y son de un tiraje amplio, hay un libro para preescolar que tiene casi 90 mil ejemplares, ¿por qué tanto? porque se fue a todos los jardines de niños, a los preescolares, son los que se compran para las bibliotecas escolares”.

Añadió que el público al que va dirigido su trabajo es infantil, son comunidades indígenas, porque muchos de los textos son bilingües, que difícilmente en una librería va haber personas que les interese comprar estas publicaciones.

“Toda mi vida ha sido traducir, traducir antropólogos para niños, niños para antropólogos, traducir de una lengua a otra, de un entorno a otro entorno, eso es lo que ha sido. Esta exposición es un poco la historia de mi vida rodeada de libros”, subrayó la escritora.

Adriana Castillo, escribió en el texto que acompaña la exposición, que el trabajo editorial que ha venido haciendo Elisa Ramírez desde hace décadas “la convierte en una pieza fundamental para conocer la tradición oral de los pueblos originarios, en una voz reconocida en el mundo de la edición y la traducción, así como en la investigación”.