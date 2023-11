Snowapple y Mujeres del Viento Florido le cantan a la madre tierra

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Este miércoles 8 de noviembre, mujeres de los Países bajos y de Oaxaca, México, unen sus talentos para brindar un canto a la madre tierra en el concierto que tendrá lugar en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, en la capital mexicana.

El concierto titulado “Cyborg y Viento Florido, Mujeres por la Madre Tierra”, con el compañía Snowapple y la Banda Regional Femenil “Mujeres del Viento Florido”, con sede en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, contará además con artistas invitadas como la argentina Liliana Felipe, la oaxaqueña Mare Advertencia Lírica, la mexicana Zeiba Kuicani, y la brasileña Shirley Krenak, entre otras figuras.

Por parte de Snowapple las artistas participantes son: Eva Schumacher, Laurien Schreuder, Carolina, Malena Duarte, Josephine Terme, Cynthia Martínez, y Matteo Cerboncini.

Snowapple es un colectivo de artistas interdisciplinario e internacional que busca siempre nuevos encuentros, colaboraciones y experimentos artísticos, ya que consideran que “el arte está en todas partes y no tiene más reglas que las que queramos darle”, dijo Eva Schumacher, directora y guionista del espectáculo, a Infozona.

El mismo concierto que brindarán las artistas en la Ciudad de México fue presentado en la capital oaxaqueña el pasado 1 de noviembre y en Tlahuitoltepec el 4 de noviembre, cuando tuvimos la oportunidad de conversar con Laurien Schreuder, líder de Snowapple, y Cynthia Martínez, directora de Casa Snowapple en México.

-Laurien Schreuder, siempre hemos querido saber cómo conocieron a Mujeres del Viento Florido…

-Fue por una canción que se llama “La Llorona ser mujer”, canción alternativa de “La Llorona” que habla de los feminicidios que están sucediendo en México. Yo soy de Holanda, y me contaba Cynthia que quería hacer algo internacional para da voz a las mujeres asesinadas y quisimos hacer esta versión de “La Llorona con una animación de Adriana Ronquillo. Este video viajó por todo el mundo para hacer conciencia de este problema que está sucediendo en México. Y en algún momento me contó Cynthia que había una Banda en Oaxaca preocupada por el mismo tema, dirigida por la maestra Lety Gallardo. Al final del Covid, cuando las fronteras se abrieron, pudimos ir a Tlahuitoltepec a conocer a Viento Florido y a la maestra Lety, a quien admiro por ser muy fuerte. Me decía que antes era difícil tener un ensamble dirigido por mujeres. Luego, hicimos una gira juntas por Europa.

Ahora nos hemos reunido nuevamente porque todas somos mujeres que nos interesa el agua limpia, la madre tierra; nos preocupa para dónde va el planeta y la humanidad, y que tenemos que buscar un balance entre el planeta y la humanidad.

-Cynthia Martínez, tu fuiste la artífice de esta conjunción de mujeres europeas y oaxaqueñas, ¿cómo se da el click para trabajar juntas?

-Estábamos en una gira por Holanda cuando Lauren me dijo que quería hacer una colaboración con mujeres que tocaran alientos, y entonces, una compañera de Oaxaca que vivía en Ciudad de México y colaboraba con Viento Florido, me mostró videos. Fue muy emocionante saber del trabajo de la maestra Lety Gallardo, y saber que antes, en Tlahui, no tenían el mismo camino ligero para salir adelante las mujeres cuando querían ser algo más que madres o amas de casa. El trabajo de Lety nos impactó muchísimo.

Agradezco a Laurien y Snowapple que miran lo que pasa en otras sociedades como la mexicana, donde impera la violencia y la injusticia, y que hace falta el arte para hacer un cambio en las nuevas generaciones.

Contactamos a la maestra Lety y hace dos años comenzó todo. Nos fuimos a dar algunas presentaciones en Ámsterdam, en Avignon en Francia, pero sólo nos acompañaron algunas integrantes del Viento Florido, Nuestros sueño ha sido poder viajar con 20 o 40 integrantes. Laurien quería tocar con toda la banda y por fin, se hace realidad este 8 de nov en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde les esperamos este miércoles 8 de noviembre a las 20.30 horas.