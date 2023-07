La actriz Teresa Ruiz, Embajadora de la Gran Fiesta del Mezcal de Matatlán

La artista, nacida en Matatlán, ha actuado en diversas películas en Hollywood y protagonizado series de Netflix, además de ser integrante de Actors Studio que dirige Al Pacino

SANTIAGO MATATLÁN, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El próximo domingo 23 de julio a partir de las 13:00 horas, se inaugura oficialmente la Gran Fiesta del Mezcal de este municipio considerado la Capital Mundial del Mezcal.

Para cortar el listón inaugural ha sido invitada la actriz Teresa Ruiz, originaria de esta localidad y formada artísticamente desde niña en la Unión Americana, quien forma parte de Actors Studio que dirige Al Pacino, y ha participado en diversas películas en México y en la capital mundial del cine, Hollywood, así como protagonizado conocidas series de Netflix.

De igual forma se espera la presencia de la titular de la Secretaría de Turismo, Saymi Pineda Velasco, Madrina de la Gran Fiesta del Mezcal, dio a conocer el presidente del Comité Organizador de la Gran Fiesta del Mezcal, Rolando Monterroza.

Teresa Ruiz, talento oaxaqueño

Originaria de Santiago Matatlán, Teresa Ruiz fue seleccionada a los 16 años por su escuela de actuación en Los Angeles para ir asistir a Escocia al Festival Internacional de Teatro haciendo un monólogo, y a la fecha ha ganado diferentes premios como Mejor Actriz a nivel internacional, y es integrante vitalicia de Actors Studio.

En 2013 fue invitada por el fallecido actor Martin Landau a ser miembro de Actors Studio, organización compuesta por una membresía de actores profesionales dirigidos por Al Pacino, cuya sede principal se encuentra en Nueva York y otra sede en Hollywood en Los Ángeles.

Cabe señalar que a la fecha ningún otro actor o actriz es miembro de Actors Studio, y que se ha abierto camino sin tener una línea de padres que estuvieran en el medio; lo ha hecho sola.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran las series Narcos: México, Father Stu, The Marksman, Aquí en la Tierra, Luis Miguel: la serie,y Viaje redondo, entre otras.

En el filme Father Stu trabajó junto a Mark Wahlberg, Mel Gibson y Jacki Weaver, y en la película The Marksman al lado del actor Liam Neeson.

En el thriller político Aquí en la Tierra, una coproducción entre la productora de Gael García Bernal y Diego Luna (La Corriente del Golfo) y Fox Networks, Teresa Ruiz personifica a Nadia Basurto. La miniserie de 8 episodios escrita y dirigida por algunos de los cineastas más reconocidos de México fue el único título latinoamericano que compitió en la edición inaugural del Festival de Cine de Cannes: Series. ​

Teresa Ruiz es una de las protagonistas de la serie original de Netflix, Narcos, interpretando a Isabella Bautista. Sobre este personaje, el creador de esta serie estadounidense declaró a la revista Variety que se trata de uno de los personajes claves para la historia sin revelar cuál fuera la narcotraficante famosa en la que está basado su personaje, aunque se especula que podría ser Sandra Ávila Beltrán. ​

La actriz de origen oaxaqueño apareció junto a Jennifer López y Antonio Banderas en Bordertown, dirigida por Gregory Nava. La historia está basada en los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua y contó con el respaldo de Amnistía Internacional.

Asimismo, protagonizó la película Viaje Redondo del director Gerardo Tort. Por su interpretación en esta película ganó prestigiosos premios como mejor actriz incluyendo el Mayahuel de Plata del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Los Palmares en Amiens, Francia, La India Catalina en Colombia, el premio Canacine y el premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Coprotagonizó la película The Delivery junto a Mickey Rourke bajo la dirección de Louis Leterrier y apareció en la serie estadounidense The Last Ship de Michael Bay.

Otros de sus filmes son: Tlatelolco de Carlos Bolado, que cuenta la historia de la masacre de estudiantes en 1968 en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y protagonizó una nueva versión del clásico del cine español Marcelino pan y vino, dirigida por José Luis Gutiérrez Arias; actuó en la película Cantinflas basada en la vida del actor mexicano Mario Moreno Cantinflas, donde interpretó a la actriz y bailarina Meche Barba, y colaboró por segunda vez con el director Carlos Bolado en el thriller político Colosio: El Asesinato.

Teresa Ruiz fue productora ejecutiva de Machete producciones. El primer filme de esta productora Año Bisiesto, dirigido por Michael Rowe, ganó la Caméra d’Or en el 63 Festival de Cine de Cannes.

Trabajo teatral

Teresa Cruz protagonizó la obra de teatro The Motherfucker with the Hat de Stephen Adly Guirgis producida por Martin Landau, Ellen Burstyn y Al Pacino; Actors Studio abrió sus puertas para funciones al público en general en septiembre del 2014.

Por otra parte, interpretó Frida Kahlo joven en la puesta en escena Cada Quien su Frida de Ofelia Medina, la obra tuvo su estreno mundial en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz en España para luego iniciar una gira por Cuba, Dinamarca, Estados Unidos y una temporada larga en el Teatro de la Ciudad y en el Teatro Julio Castillo de la Ciudad de México.