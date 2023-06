Y tú, ¿ves lo mismo que yo veo?

ITZEL GUADALUPE YESCAS YESCAS*

La explotación infantil es un problema que sigue vigente en nuestra sociedad y se necesita continuar visibilizando esta problemática para tener niños y niñas más felices.

De acuerdo a los datos obtenidos de UNICEF del 2023

160 millones de niñas y niños de entre 5 y 17 años trabajan . Casi la mitad (79 millones) están realizando trabajos que ponen en riesgo su salud y sus vidas.

de entre 5 y 17 años . (79 millones) están realizando trabajos que ponen en riesgo su salud y sus vidas. Entre los niños y niñas que realizan trabajos peligrosos, el aumento es de 6,5 millones.

El término “trabajo infantil” que nos brinda la OIT, Organización Internacional del Trabajo, (2002), se le define como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Este concepto lo podemos encontrar dentro del Convenio núm. 138 de la OIT sobre la edad mínima, 1973; el Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. (Citado en CNDH, 2018-2023)

Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria, (2004), explica una tipología elaborada por UNICEF, donde señala que la “explotación de los menores” es aquel trabajo que implica:

ocupación a tiempo completo a una edad precoz,

elevado número de actividades laborales, indebida presión física, social o psicológica,

vida por las calles y en malas condiciones,

paga inadecuada,

excesivas responsabilidades;

o bien que: impide al menor recibir una educación, compromete la dignidad del niño, perjudica su desarrollo físico, social y psicológico.

Esta situación también la podemos ver en nuestro entorno, ¿cuántas veces no ha visto un niño e incluso niña limpiando los parabrisas de un carro?, ¿cuántas veces no ha visto a un niño vendiendo dulces o algún otro producto? Estos escenarios suelen ser tan comunes que ya pasan a ser normales, cuando se debería actuar para que los niños y las niñas puedan ejercer sus derechos y no estar sometidos a presiones y circunstancias que no le corresponden a su edad. A pesar de que existan varias organizaciones que se encargan de proteger y procurar los derechos de los niños como: “UNICEF Para cada niño” o “Save the children” te invito a actuar como individuo y como sociedad ante estas situaciones tan injustas.

Referencias bibliográficas

Comisión Nacional de Derechos Humanos, (2018-2023). Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Recuperado el 23 de Mayo de 2023 de: https://www.cndh.org.mx/noticia/ano-internacional-para-la-eliminacion-del-trabajo-infantil

Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria IDEAS, Observatorio de Corporaciones Transnacionales – IDEAS/ Eco-Justo (2004), Boletín 5: La explotación laboral de la infancia. Dossier completo. Recuperado el 30 de mayo de 2023 de: https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/BibliotecaV2/Documentos/Trata/Articulos/Trabajo%20infantil.pdf

UNICEF España, (2023). Trabajo infantil. Recuperado el 23 de Mayo de 2023 de: https://www.unicef.es/trabajo-infantil

Referencia de fotografía

Gaceta UNAM, (2019). Trabajo infantil. https://www.gaceta.unam.mx/la-sociedad-cierra-los-ojos-ante-la-explotacion-infantil/

Y tú, ¿ves lo mismo que yo veo? es un trabajo realizado por Itzel Guadalupe Yescas Yescas, estudiante del Instituto Carlos Gracida A.C., para su materia de Sociología II, a cargo de la docente María Cristina Salazar Acevedo