“Volví a nacer”: Flor de María García

TERRITORIO SCORE

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Correr remontando las adversidades, esa ha sido la ruta de la deportista Flor de María García Peralta, quien de superar un accidente que frenó su preparación como atleta llegó al podio de los 100 kilómetros del Ultra Trail Oso Negro.

Esa es la historia de tenacidad, esfuerzo y sacrificio que tuvo que recorrer la promesa del trail oaxaqueña, quien con recursos propios figuró en una de las carreras más emblemáticas de montaña a nivel nacional que se realiza en Nuevo León.

Forjada en la adversidad, la Flor de María García Peralta tuvo que superar las consecuencias de un accidente que le evitó participar en la distancia de los 100 kilómetros en el trail en la Sierra Mixe y trabajar para lograr debutar en esa distancia en una de las carreras más prestigiadas del calendario de competencias de montaña.

Con un tiempo de 24 horas y 59 minutos y 59 segundos, la oaxaqueña hizo su debut en los 100 kilómetros en la edición 2023 del Ultra Trail Oso Negro, la cual se disputó a principios de este año en Villa de Santiago, Nuevo León.

Las lágrimas afloran en el rostro de la corredora cuando recuerda todos los momentos y sacrificios que tuvo que realizar para llegar a su debut en esta competencia y sin duda más allá del podio, su mayor satisfacción en lo personal es “poder lograr sus sueños”.

Flor de María inició en la actividad atlética desde hace 3 años y tras un accidente que impidió su participación en el Trail de la Sierra Mixe, la oaxaqueña logró su destacada participación en una competencia avalada por la International Trail Running Association (ITRA).

Sus inicios fueron como corredora recreativa fueron en las carreras nocturnas organizadas por el club Nitgh Runners, pero al paso del tiempo conoció las competencias en la montaña y su curiosidad la llevó a incursionar en esa modalidad.

“Empecé por curiosidad, pero el disfrutar del aire libre me llevó a cambiar el asfalto por los ascensos en la montaña”, expresa.

Así, sus primeros podios llevaron en Lachatao, con un cuarto lugar y en el trail de la Carroñera, donde obtuvo un cuarto lugar en la prueba de los 12 kilómetros.

Poco a poco y siempre con un espíritu de superación, Flor de María García Peralta incursionó en carreras de más kilometraje para trazarse como objetivo de correr sus primeros 50 kilómetros.

Sin embargo, la pandemia frenó sus planes para seguir creciendo en el ámbito competitivo, pero ello no la detuvo sus entrenamientos como deportista.

“Teníamos planeado otras carreras, viene la pandemia y entonces ocupo las noches para poder salir a entrenar y así pasamos casi un año de intenso entrenamiento”, recuerda la atleta.

Con una mentalidad competitiva, Flor de María García Peralta volvió a las competencias en el 2021, donde se ubicó en la octava posición en el Golden Trail de Cerro Rojo, en la que se ubicó como la cuarta mejor oaxaqueña.

“Fue una gran emoción, porque no sabía que en esa competencia había corredores tan experimentadas”.

“La verdad no creía en el resultado, era una carrera técnica y de un alto grado de exigencia, pero el deseo de hacer las cosas me animó durante todo el recorrido”.

Fue ahí donde vino la transformación de Flor de María García Peralta, quien a partir del trail de Chico Hidalgo fue considerada como una corredora de élite, situación que la llevó a una mayor auto exigencia como atleta.

“Empecé a correr por salud, pero me llamaban la atención las distancias largas, se que algo cambió en mi cuando en Hidalgo salí en el bloque de corredoras de elite y de ahí planeé con mi entrenador trabajar para correr la distancia de los 100 kilómetros.

Así, bajo la supervisión del experimentado corredor de montañas Mario Meneses comenzó la planeación para incursionar en esa distancia y una de las carreras planeadas fue el trail de la Sierra Mixe

Su crecimiento no ha sido fácil y a pesar de una participación complicada en el Selectivo para el Mundial de Tral en Real de 14, en el cual tuvo que viajar 16 horas para concretar su participación, ello no la detuvo en sus retos deportivos.

“El camino no ha sido fácil, hemos tenido que transformar las circunstancias en éxito y tomar las decisiones adecuadas y gracias a ello logramos un sexto lugar”.

El Ultra Trail Oso Negro es reconocida como una de las carreras de trail más técnicas de Mexico, única en su tipo ya que representa un reto físico y mental al internarse en la Sierra de Santiago.

En su debut en la distancia de los 100 kilómetros, Flor de María consiguió ubicarse entre las primeras 3 mujeres de la categoría estelar.

Y el proceso no fue fácil, ya que originalmente la oaxaqueña debutaría en esa distancia en el Trail de la Sierra Mixe, participación que fue truncada por un accidente.

“Faltaban 15 días para los 100 kilómetros de los Mixes, mi ilusión era hacer esta distancia en Oaxaca y sufro un accidente en motocicleta que hace que no pueda ni siquiera pisar además de sufrir otras lesiones”.

A pesar de ello, la atleta no desistió en su objetivo y gracias al trabajo de fisioterapia y a la asesoría de su entrenador Mario Meneses trazaron una nueva ruta y así la preparación se enfocó en el Ultra Trail Oso Negro del 2023.

“El ciclismo ha sido fundamental en mis entrenamientos, mi bici no es de marca, es de esas con las que vas por las tortillas a la tienda, pero ella me ha acompañado durante dos años en mis entrenamientos”.

Así, Flor de María agradeció el apoyo al club Mario Meneses quien siempre ha estado con ella en el proceso, así como a su amigo Gerardo Torrano y a su hija Leyla Colmenares.

“Me siento muy emocionada y satisfecha por el logro, enormemente agradecida con la montaña que me puso en mi lugar de la mejor manera, con Dios y sobre todo con mi cuerpo y mente que no me abandonaron”.