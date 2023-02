Oaxaca rinde homenaje al artista plástico Shinzaburo Takeda

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía UABJO).- Este 2023 el Maestro Shinzaburo Takeda cumple 88 años de edad, y para celebrar su vida y su obra se realizarán una serie de actividades culturales organizadas por diferentes instituciones y se entregará la presea al mérito artístico “Shinzaburo Takeda”.

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, la Fundación “Chocolate Mayordomo”, la Asociación Civil “Por Amor al Arte”, la Secretaría de Cultura (Seculta), Amigos del Teatro, y otras instancias se unieron para festejar al artista y forjador de varias generaciones, quien en 2014 recibiera el Doctorado Honoris Causa” de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca



El Maestro Takeda se convirtió en un japonés-oaxaqueño, a “quien las ninfas entregaron los pinceles”, como lo describió Manuel Matus, al grado de establecerse en la capital del estado para vivir, crear y enseñar su notable arte. Desde 1975, el Pintor y Grabador nacido en Seto, Japón, dedica un importante caudal de su tiempo y energía, a formar a los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de la UABJO, en el camino de la Gráfica y la Pintura.



En el año 2012, el emperador Akihito otorgó la medalla de la Orden del Tesoro Sagrado, grado tercero, al Mtro. Shinzaburo Takeda por su labor como artista y maestro de varias generaciones de artistas oaxaqueños. En el año 2017, se presentó por primera vez el documental que lleva su nombre ‘Takeda’, dirigido por el Mtro. Ya’sib Vázquez Colmenares.



Actualmente, el Maestro Takeda, reside en nuestra entidad, con la incesante tarea de seguir pintando aquella vida oaxaqueña, aquel aspecto que solamente la mirada del Maestro puede distinguir, dando clases cada año a las y los jóvenes, que aún admiran su trabajo y miran el rumbo de una perfección técnica y artística; sin duda, su trabajo, su pasión, su vocación y aquello por lo que ha vivido.



Dentro de las actividades que enmarcan esta celebración se expondrá la obra del maestro en la galería “Shinzaburo Takeda” de la Facultad de Bellas Artes, el sábado 11 a las 6.30 pm.



El lunes 13 de febrero a las 11:00 horas en el Teatro Alcalá será la sede del Homenaje al entrañable Maestro reconocido internacionalmente, cuyo corazón late en Oaxaca.



SEMBLANZA DEL MTRO. TAKEDA

1935 Nace en la ciudad de Seto, Japón.

1957 ​Se gradúa de la Universidad Nacional de Bellas Artes de Tokio, Japón.

1963​ Viaja a México, radica en el Distrito Federal.

1964​ Estudia pintura mural en la Escuela Nacional de Artes Plásticas “San Carlos”. Siendo sus maestros Armando Carmona y Luis Nishizawa.

1964​ Estudia litografía en la Escuela Nacional de Artes Gráficas de la SEP con el maestro Francisco Vásquez.

1965-77 Trabaja como pintor y artista gráfico en el Museo Nacional de las Culturas, México D.F.

1978​ Radica en la ciudad de Oaxaca.

1979​ Empieza a trabajar como profesor de artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes, (E.B.A.) de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, (U.A.B.J.O.).

1980​Lo nombran jefe de la sección de artes plásticas en la E.B.A. de la U.A.B.J.O..

1996 Es nombrado el Tutor de la Sección de Arte Visual por Becarios Estímulos a Creadores del Fondo Estatal para la Cultura y Las Artes, Emisión 96-97, Instituto Oaxaqueño de las Cultura.

2002-11​ Le nombran coordinador académico de la sección de artes plásticas en la E.B.A. de la U.A.B.J.O..

2005 Trabaja para abrir La carrera de licenciatura de artes plásticas en la E.B.A. de la U.A.B.J.O.

2008 Organiza “Primera Bienal Nacional de Artes Gráficas Shinzaburo Takeda” en colaboración con el Maestro Rolando Rojas.

2009 Organiza y participa en la carpeta “Artesa” de grabado de placa fierro negro, colección de 10 artistas participantes, con el objetivo de crear un fondo de becas para la zona afrodescendientes.

2009 Organiza “Expo Subasta de Gráfica Contemporánea Oaxaqueña” para apoyar a comprar nueva prensa en la taller de gráfica en la Licenciatura de Artes Plásticas y Visuales U.A.B.J.O.

2010 Dona obras Gráficas de 6 de artistas Japoneses y 16 de su autoría para la apertura de La Pinacoteca Universitaria de la U.A.B.J.O.

2010 Organiza la “Segunda Bienal Nacional de Artes Gráficas Shinzaburo Takeda” en coordinación con el Maestro Rolando Rojas.

2010 Funda Takedarte A.C. con algunos de sus ex – alumnos.

2011 Realiza la pintura mural “Beautiful Gift From Oaxaca”(Bello Regalo de Oaxaca), acrílico/mural, en Colleg of the Mainland Texas E.U.A. en colaboración con los estudiantes del colegio, como parte del intercambio entre las universidades: U.A.B.J.O- Colleg of the Mainland

2011 El Centro Cultural Universitario de la U.A.B.J.O realiza un homenaje al Maestro Shinzaburo Takeda” como parte de la Cuarta Muestra Universitaria y Cultura Oaxaqueño, teatro, música coral, música octeto de clarinetes, danza contemporánea, de igual forma se lleva a cabo una exposición con obras del Mtro. Takeda para la apertura de la “Sala de Arte Takeda”.

2011 Organiza “Subasta de los Pinturas Oaxaqueños para los pueblos de Japón”, en conjunto con el Maestro Arnulfo Mendoza para las víctimas de tsunami en Japón.

2011 Organiza a sus estudiantes para realizar gigantes xilografías y participar en “Puntos de Encuentro, Primer Festival de Artes Visuales Oaxaca 2011”

2012 Organiza la “Tercera Bienal Nacional de Artes Gráficas” Shinzaburo Takeda” con los miembros de Takedarte A.C.

2014 Organiza la “Cuarta Bienal Nacional de Artes Gráficas” Shinzaburo Takeda” con los miembros de Takedarte A.C.

2016 Organiza la “Quinta Bienal Nacional de Artes Gráficas” Shinzaburo Takeda” con los miembros de Takedarte A.C.

2018 Organiza la “Sexta Bienal Nacional de Artes Gráficas” Shinzaburo Takeda” con los miembros de Takedarte A.C.

2022 Organiza la “Septima Bienal Nacional de Artes Gráficas” Shinzaburo Takeda” con los miembros de Takedarte A.C.

2022 ​Presencia y trascendencia. Artistas japoneses en México, Galería Espacio Alternativo, Centro Nacional de las Artes, CDMX, México.

2022 ​Leopoldo Méndez ¡Presente!, IAGO, Oaxaca, Oax.

2022​ Tapete de arena en Seattle Center’s Fisher Pavilion.

2022​ Temperamentos, Inauguración del centro de cultura “Casa Yaza”, San Francisco Ixhuatán, Oaxaca.