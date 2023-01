Solicitará gobierno estatal revocación de medida cautelar contra JAVC

El presunto agresor de la saxofonista María Elena Ríos permanece en prisión; en tanto, el gobierno estatal solicitará que se revalore el cambio de medida cautelar que le permitiría enfrentar el juicio en libertad

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El gobernador Salomón Jara Cruz anunció, mediante un mensaje en redes sociales, que solicitará al Poder Judicial del Estado de Oaxaca el cambio de medida cautelar de J.A.V.C., para que permanezca en prisión preventiva en el penal de Tanivet.

El mandatario oaxaqueño reiteró su rechazo a la resolución judicial emitida al presunto agresor de la saxofonista María Elena Ríos, resolución que no cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de género y los derechos de la víctima.

“Como titular del Poder Ejecutivo instruí a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizar un diagnóstico específico en el caso, y la conclusión es que no existen las condiciones materiales para dar cumplimiento al cambio de medida cautelar que el juez dictó”, dijo.

Explicó que el domicilio en el cual se pretende llevar a cabo la prisión domiciliaria no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad, y el gobierno del estado no cuenta con el personal necesario para garantizar que el procesado no se evadirá de la acción de la justicia.