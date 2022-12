“Thought by signs», danza para la mente, este viernes en el teatro Alcalá

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Invernadero Danza, Vangelis Dance Company y Unity Space invitan a la presentación de la pieza de danza “Thought by signs», en la que participan bailarinas profesionales provenientes de China, Italia, Canadá, Suiza y México.

La segunda función de “Thought by signs» se llevará a cabo este viernes 2 de diciembre a las 20:00 horas, en el Teatro Macedonio Alcalá (Independencia 900, Centro).

“Do you believe in the power of thought?

If yes, how can a thought take effect? When does an idea become a thing? And what makes it possible that something formless finds form.

Where does a thought go when it is forgotten? Quietly floating around somewhere?

Thought by signs is the attempt to look at the connection of mind and matter from new perspectives by questioning our definition of form and shapelessness.

From thought to matter.

And from matter to thought.”

La entrada tiene una cuota de recuperación de 150 pesos, entrada general. Para más información favor de enviar WhatsApp o mensaje de texto al 951 139 0622.

“Thought by signs» tiene como director artístico a Vangelis Legakis, coreógrafo, bailarín, productor y terapeuta, quien se especializa en integrar las filosofías del yoga y el qigong dentro de la danza, la interpretación y la coreografía. Su punto focal en su práctica es “cómo puede la danza contribuir a nuestro autodesarrollo, construcción de relaciones y armonía comunitaria”.

La coreografía está a cargo de Annick Schadeck, artista de performance y coreógrafa. Desde que comenzó su carrera profesional en 2007 ha actuado con varias compañías de danza de todo el mundo.

Esta actividad se realiza gracias al apoyo de InvernaderoDanza y de Rosario Ordoñez por su espacio y hospitalidad, así como al gobierno del estado de Oaxaca a través de la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca, y a todo el equipo del Teatro Juárez y Teatro Alcalá por su amabilidad y profesionalismo.

VANGELIS DANCE COMPANY. El director artístico de VDC, V. Legakis, cree que la danza es un medio central que puede conectar a la humanidad y comunicarse entre personas de diversos orígenes, edades, géneros y profesiones. La danza es vida y la vida es danza. Las producciones de danza que creamos tienen como objetivo brindar a las comunidades una serie de espectáculos y actuaciones que realmente tengan un impacto en la industria de la danza, pero también a nivel social y humano. La empresa contrata a los artistas intérpretes o ejecutantes según el proyecto y la comisión en diferentes países. Seguimos brindando oportunidades a artistas de todo el mundo.

Vangelis Legakis es coreógrafo, bailarín, productor y terapeuta. Se especializa en integrar las filosofías del yoga y el qigong dentro de la danza, la interpretación y la coreografía. Su punto focal en su práctica es “cómo puede la danza contribuir a nuestro autodesarrollo, construcción de relaciones y armonía comunitaria. Está dedicando su carrera a ofrecer sus conocimientos y experiencia para ayudar en el crecimiento y la educación de artistas jóvenes, profesionales y a todo público.

Legakis se graduó en 2006 de Laban Centre (Londres, Reino Unido) con una licenciatura en Teatro Danza y en 2007 con una maestría en coreografía. En 2008 fundó The Van-L Dance Company en Londres, Reino Unido, que en 2018 pasó a llamarse VANGELIS DANCE COMPANY.

Annick Schadeck (nacida en 1989 en Luxemburgo) es artista de performance y coreógrafa. Desde que comenzó su carrera profesional en 2007, ha actuado con varias compañías de danza de todo el mundo, como la compañía Dresden Semper Opera Ballet, les Ballets Jazz de Montréal o Ballet Preljocaj. Posteriormente, su interés por diversas formas de danza la llevó a bailar en espectáculos como el Lido de París o el Friedrichstadtpalast de Berlín.

Hoy en día, trabajando principalmente entre Luxemburgo, Berlín y París, su interés se centra en el trabajo colaborativo, teatral y comercial, mientras continúa creando e investigando la naturaleza del movimiento y su impacto en todas las formas de vida.