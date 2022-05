“Lo que fue, lo que es”; Arthur Miller expone obra reciente

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- “Lo que fue, lo que es” se titula la exposición de obra reciente del artista Arthur Miller. El también arqueólogo especializado en cultura zapoteca, mexica y maya es norteamericano, sin embargo, reside en Oaxaca, lugar en el que también trabaja su obra artística. Miller ha logrado de manera afortunada incorporar los conocimientos de arqueología en su obra pues incluye elementos, colores y calidades prehispánicas.

Arthur Miller nació en Nueva York (EE.UU). Está doctorado en Historia del Arte, Arqueología y Antropología por la Universidad de Harvard. Estudió con los artistas neoyorkinos Jack Tworkov y Alex Katz, quienes formaron su interés en combinar lo representativo con lo abstracto. Fue merecedor de la beca Fulbright para estudiar pintura en París. Realizó una importante carrera académica en la Universidad de Yale, en el Museo de la Universidad de Pennsylvania y en la Universidad de Maryland (EE.UU.). Sus publicaciones incluyen seis libros sobre las tradiciones de pintura mural de Quintana Roo, el Valle de Oaxaca, escultura en México y Guatemala. Le fue ortogado el “Centennial Prize of the Society of Americanists”, París, Francia y obtuvo una beca Guggenheim.

En Oaxaca retomó la pintura para dedicarse completamente a ella. Su obra se ha exhibido en el Museo de las Culturas de Oaxaca del Centro Cultural Santo Domingo y en la Galería Rufino Tamayo de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. De manera reciente participó en la exposición colectiva “Homenaje a Tamayo” que actualmente se expone en la calle Gurrión de nuestra ciudad. Ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas en México, EE.UU. y Europa.

La exposición “Lo que fue, lo que es” de Arthur Miller se expone en la Galería Arte de Oaxaca a partir del 7 de mayo.