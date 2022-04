La ciudadanía reflexiona tras homicidio del Chef Arcadio Alcázar

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- A lo largo del miércoles 27 de abril, tras el homicidio del Chef oaxaqueño Arcadio Alcázar Fuentes, en las afueras de su domicilio en la Colonia del Maestro en esta capital, recuperamos algunas reflexiones de seguidores de Sucedió en Oaxaca, y de otras cuentas de Facebook, para tratar de comprender qué está sucediendo en la capital oaxaqueña, Patrimonio Cultural de la Humanidad y, al mismo tiempo, espacio de gentrificación e inseguridad.

«Mal Oaxaca. Ayer tuve la oportunidad de caminar al parque más bonito de Oaxaca, El LLano, qué desgracia verlo todo abandonado, la fuente destrozada, y para variar, el espectáculo de ver un montón de chamacos, casi niños, disfrutando del toque de la mariguana. Entre la desgracia del parque y la descomposición social, vemos el abandono y el deterioro de la historia de Oaxaca, una de la ciudades más bonitas de México. Pero si vemos los medio arreglos de algunas calles que tienen un comienzo y su final un quien sabe cuándo, dan un espectáculo desastroso a esta bella ciudad. Muy mal… ¿Hasta cuándo ?» / ROMEO ARIAS LÓPEZ

«QEPD. Las cosas están mal, está muy descompuesto el entramado de la vida en Oaxaca y en el paÍs. Cada día se enrarece más la vida cotidiana. Tal parece que nos estamos acostumbrando y si seguimos inactivos, omisos, apáticos e insensibles, la situación se va a poner peor. Creo que el pueblo guerrero de Oaxaca tendrá que dar un golpe en la mesa y sacar tezón para que en base a sus costumbres solidarias ancestrales frene está situación. Tendremos que reunirnos cada uno en sus colonias, platicar, analizar y preguntarnos por qué tanta droga, tanto asesinato, tanto asalto, tanto vicio y drogadicción, y tanta pobreza humana. ¿Por qué hemos dejado que el monstruo del valemadrismo y del sálvese quien pueda nos coma? Tenemos que pisar las calles nuevamente, tenemos que volar a raz de tierra y buscar las soluciones a este cáncer que nos invade hasta el último rincón en el estado de Oaxaca. ¿Dónde estás Sociedad Civil Organizada?, ¿Dónde están los hacedores de políticas y los aplicadores la ley y los operadores de programas que tienen el propósito de atacar las causas de todos esos males que vivimos? A todos hermanos: ¿Qué hacemos para que ya no muera más gente en la tierra del Dios nunca muere? / SANTIAGO CHAN OZORIO

«Me rehuso muchas veces a expresar mis penas por esta vía, pero hoy me entero de una cobardía más y no la callaré. ¡COBARDES! Cobardes esos que tras un poder, el que sea, asesinan o permiten la impunidad, cobardes los malditos que anoche asesinaron a un joven trabajador y amante de su familia que llegaba a casa para descansar después de su jornada, Arcadio Alcazar Fuentes, niño lo conocí, y niño se queda en mi corazón, pero se va dejándonos por culpa de un cobarde que le disparó, y, ya lo sé, habrá quien salga a dar discursos políticos de que no quedará impune, cobarde también, ya lo sé, irán los policías ‘investigadores’ a pedir dinero a la familia para hacer ‘bien’ la investigación, cobardes también, ya me la sé, pedimos justicia, justicia, y saldrán a prometernos que cumplirán. Cobardes. Los actos de cobardía son hijos directos de la impunidad. ¿Para qué se paran en un puesto a cobrar salarios exhorbitantes y un montón de guaruras a su servicio, si no harán nada? ¡COBARDES!» / ISRAEL NAZARIO

«¿Hasta cuándo, como sociedad, lograremos ver que es nuestra obligación moral, nuestro deber cívico y ético, no permitir que ninguna familia pase por una tragedia ocasionada por la violencia? ¿Hasta que nos toque en la propia? Deseo con todo mi ser que no. Y que nos unamos como sociedad para prevenir y cuidarnos entre todos». / LAURA MANCEBO