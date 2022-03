Alumnas de la Anáhuac impulsan encuentro Mujeres Ingenieras en Acción

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Con la finalidad de promover e impulsar en adolescentes y jóvenes oaxaqueñas el interés por estudiar carreras orientadas a la ingeniería, alumnas de la Escuela de Ingeniería, respaldadas por el capítulo universitario The Association for Computing Machinery’s Council on Women in Computing (ACM-W) de la Universidad Anáhuac Oaxaca (UAO), y la Federación de Sociedades de Alumnos de ingeniería, realizarán el 22 y 23 de marzo el encuentro Mujeres Ingenieras en Acción (MIA).

Se trata de un espacio dedicado a sensibilizar sobre el rol de las mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (áreas STEM, por sus siglas en inglés).

Mujeres líderes nacionales e internacionales compartirán su experiencia y creatividad en conferencias, paneles, talleres y un hackathon.

En la primera edición de MIA, se espera la participación de cerca de 200 estudiantes.

Según las estadísticas, tres de cada diez profesionistas que eligieron estudiar una carrera relacionada con las áreas STEM en el 2021 son mujeres, de acuerdo con el Instituto Mexicano (IMCO), de ahí el interés de las estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la UAO por propiciar espacios que motiven a las jóvenes oaxaqueñas a elegir este campo del conocimiento.

Actualmente en la Escuela de Ingeniería de la UAO se pueden estudiar nueve áreas con un plan de estudios actualizado, con enfoque integral y humano.

La Anáhuac Oaxaca celebra el liderazgo de acción positiva de sus alumnas que buscan crear espacios de oportunidad para otras jóvenes y de esta manera contribuir a reducir la brecha de género en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

El evento será presencial, no tendrá ningún costo y es abierto al público.

Si te interesa asistir únicamente regístrate en el siguiente formulario: https://bit.ly/3hTkh8W