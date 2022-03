8M. Mujeres que escribieron, escriben y escribirán el futuro

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com/vía PLANETA).- A través de la historia del Día Internacional de la Mujer se ha construido una lucha que crece y se mantiene de pie. Las consignas y demandas son legítimas y suman en la búsqueda de igualdad y justicia.

Por su parte, diversas autoras se han preocupado por darles largo aliento, comunicando y exponiendo perspectivas de distintos orígenes. Grupo Planeta posee un catálogo con títulos que exploran obstáculos a los que las mujeres se enfrentan día a día en el plano personal, profesional y social.

Si sientes que eres un fraude, tranquila, no eres la única. El síndrome de la impostora (Planeta), escrito por Élisabeth Cadoche y Anne de Montarlot, nos brinda las herramientas para resarcir la pérdida de seguridad propia, identifica los posibles momentos y circunstancias que han definido esta situación e invita a alcanzar el éxito. Porque no eres ningún fraude y las cosas que te suceden no son un golpe de suerte. Empieza a creer en ti y en tu talento.

¿Te sientes sobrepasada y exhausta, y aun así piensas que no estás haciendo lo suficiente? Esto se conoce como burnout en Hiperagotadas (Diana), de Emily y Amelia Nagoski, que aborda esta amenaza al bienestar físico y mental. Con el rigor de la neurociencia y la biología computacional, pero también con historias de princesas, ciencia ficción y música pop, las autoras nos muestran cómo podemos crear estrategias para sentirnos inspiradas y poderosas, y alejarnos de este cansancio extremo.

Estamos en un momento en el que empresas y profesionales se enfrentan a exigencias que obligan a planear en conjunto: repensar las habilidades esenciales para el mercado laboral. Silvia Zanella (en imagen de portada) es experta en cultura laboral y su porvenir. En El futuro del trabajo es femenino (Paidós Empresa) afirma que las técnicas que se imponen sobre las prácticas laborales son de naturaleza femenina y explica cómo se irán transformando las condiciones, para que la profesional logre su total desarrollo.

Partiendo de la filosofía y la militancia feminista, Tamara Tenenbaum te zambulle en el universo de los afectos, celebrando el amor romántico y proponiendo la erotización del consentimiento. En su libro El fin del amor (Ariel) deja entrever qué sucede cuando el matrimonio o la pareja monógama ya no son un objetivo de vida y es una herramienta para la destrucción creativa del amor romántico, para que de sus cenizas salga un amor mejor, que haga más libres a hombres y mujeres en sus vínculos.

Hijas de la historia (Planeta) es una puerta para conocer la historia de la mujer mexicana. La investigadora Isabel Revuelta Poo relata la vida de diez mujeres fundamentales en la construcción de México, desde la época de la Conquista hasta el siglo XX. Como protagonistas, testigos o relatoras de los eventos más emblemáticos de su época, todas ellas, a su manera, tejieron la historia de México, cuestionaron las costumbres de su tiempo, decidieron cambiar su destino y así, a veces sin darse cuenta, también el de nuestra patria.

Mary Beard sostiene que si no se percibe a las mujeres dentro de las estructuras de poder, entonces hay que redefinir al propio poder. Con irónico ingenio, la conocida erudita británica muestra el modo en que la historia ha tratado a las mujeres poderosas. Los ejemplos que ofrece van desde el mundo clásico hasta nuestros días. En su libro, Mujeres y poder (Crítica), examina los cimientos de la misoginia mientras reflexiona sobre la voz pública de las mujeres, sobre los supuestos culturales de la relación de las mujeres con el poder y sobre las poderosas que no se doblegan.

Pechos y huevos (Seix Barral), de Mieko Kawakami, da cuenta de las particularidades de la condición femenina en el Japón contemporáneo, una sociedad hipermoderna y a la vez anclada en definiciones ancestrales acerca del origen familiar y la identidad propia. Junto a su protagonista, la autora explora de qué manera se concilian anhelos biológicos con una orientación como la asexualidad, o las implicaciones de nacer mediante una intervención tecnológica buscada por una sola persona.

Con una sensibilidad exquisita, Rupi Kaur aborda en Todo lo que necesito existe ya en mí (Seix Barral) algunos de los temas por los que se dio a conocer con sus anteriores obras, como el feminismo, el trauma, la pérdida o el amor, pero da un paso más al revelar experiencias personales como el modo en que ha lidiado los últimos años con la depresión, el éxito o la presión a la que se ha visto sometida. Capaz de traducir en palabras sensaciones y sentimientos complejos, exhibe además una notable sabiduría para desgranar males de nuestro tiempo.

