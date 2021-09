En formato híbrido, del 14 al 24 de octubre se realizará la FILO 2021

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía FILO).- Del 15 al 24 de octubre se realizará la Feria Internacional del Libro Oaxaca 2021 (FILO) en un formato híbrido, con actividades en línea y presenciales, respetando todos los protocolos sanitarios.

Un total de 275 invitadas e invitados en 250 actividades (135 presenciales y 115 virtuales), entre conferencias, presentaciones literarias, conciertos, talleres, funciones de cine y escénicas, regresan este año para seguir haciendo de la FILO un espacio de diálogo y reflexión, pero, sobre todo, un lugar en el que se generan experiencias únicas de encuentro con los libros y la literatura.

Así lo dieron a conocer Vania Reséndiz Cerna, Directora General FILO; Eva Melina Ruiz González, Presidenta del Comité del Centro Comunitario de Teotitlán del Valle; Emilio de Leo, Director de la Casa de Cultura Oaxaqueña (CCO); y Eduardo Barajas, Director de Museo de Filatelia de Oaxaca (MUFI).

Al tomar la palabra, Vania Reséndiz mencionó que este festival llega nuevamente “para que la palabra y el diálogo existan como pretextos para fortalecer las relaciones personales en los diversos contextos en los que nos encontremos y reencontremos”. Apuntó que para la FILO es de suma importancia reconocer a quienes contribuyen con su vida y obra a la literatura, el arte y el trabajo social, es por eso que en su programación ocupan un lugar especial los premios y reconocimientos.

Así, se entregará el Séptimo Premio Internacional de Literatura Aura Estrada, dirigido a escritoras de 18 a 35 años de edad. A esta convocatoria, abierta de manera bienal, aplicaron 306 participantes de 16 países. En este marco, se ofrecerá la Cátedra Aura Estrada, donde participarán Rachel Kushner y Kim Gordon: Kushner, escritora y editora, finalista del National Book Adward por su segunda novela Los lanzallamas; con su obra La sala Marte, ganó el Premio Médicis a la mejor novela extranjera y fue nombrada mejor novela del año por la revista Times. Gordon es cantante, guitarrista y bajista estadounidense, miembro fundador del grupo de rock alternativo Sonic Youth.

En esta misma línea, el programa infantil FILO Chamacos homenajeará a la escritora Vivian Mansour, por su prolífica producción literaria dirigida a este público. Asimismo, por su trabajo en la academia, la música, la literatura, las telecomunicaciones y el activismo en defensa de los recursos naturales y la vida comunitaria, el Reconocimiento FILO a la Trayectoria será para Jaime Martínez Luna; y de manera póstuma se homenajeará a Vicente Rojo con la exposición Los libros de Rojo.

Por su parte, Emilio de Leo habló como representante de la CCO, una de las 17 sedes que la 41 FILO tendrá en la ciudad de Oaxaca y que se suma a 5 más en comunidades al interior del estado y 6 telebachilleratos. “Nosotros desde la CCO estamos muy congratulados porque Vania y su equipo de trabajo han diseñado este formato que va a permitir a quienes nos miran regresar a las instituciones paulatinamente. Estamos convencidos de que el sector cultural va a ser determinante para las nuevas circunstancias de la convivencia social. Desde el sector cultural se promueve el respeto, la tolerancia”.

En el mismo sentido, Barajas, director del MUFI, mencionó la importancia de actividades con la reactivación de los espacios culturales y la vida social del estado. “Para el MUFI es emocionante recibir a la FILO como hace varios años atrás, para leerla y escucharla, abrir sus puertas para recibir 10 actividades presenciales. Nunca más pertinente, salir para leer, leer para salir. Que el regreso a los espacios culturales devuelva la vida y el sentido a la construcción de un nuevo territorio compartido donde generemos conversaciones que afecten nuestra vida y nuestro mundo”.

Bajo el tema Orígenes, esta edición de la FILO vuelve la mirada a su nacimiento cuando se realizaba en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña. Así, este año la Feria ocupará varios espacios de la ciudad y comunidades del estado, a fin de ayudar a la revitalizarlos luego de la suspensión de actividades y visitas a lo largo de varios meses.

El total de sedes en la Ciudad de Oaxaca será de 17, mientras en comunidades serán cinco: Santa María Atzompa, Teotitlán del Valle, Zaachila, Juchitán de Zaragoza y San Pedro y San Pablo Ayutla. Asimismo, seis telebachilleratos comunitarios recibirán las actividades de la FILO: No.049 Santa María Tonameca, Cerro Gordo, No. 024 San Sebastián Coatlán, San José́ Cieneguilla, No. 064 San Miguel Quetzaltepec, San Juan Bosco Chuxnaban, No. 025 Santa Inés Del Monte, No. 084 San Agustín Etla y No. 100 Yogana.

En representación del Centro Comunitario de Teotitlán del Valle, la Presidenta de su Comité resaltó que este año la FILO llegará a su comunidad y a otras del interior del estado. “Esto es para nosotras de un valor enorme porque nos están acercando una posibilidad de relacionarnos con la lectura de otros modos. El ser parte de esta FILO nos propone una forma distinta de acercar a nuestras infancias a la lectura y esto nos da mucha esperanza, porque estamos viviendo las secuelas de haber crecido con literatura creada desde otras miradas. No hemos tenido la posibilidad de apropiarnos de la escritura”.

“Esto es una invitación para que nuestra población se descubra en esos talentos, se nos dé la posibilidad de narrarnos, de criar a nuestras nuevas generaciones con esta posibilidad de pensar que ellos también podrían ser escritoras, escritores. Ahí la importancia de voltear a ver a la s comunidades, sobre todo a las comunidades indígenas. Porque somos culturas diversas pero en una desigualdad tremenda”.

Como cada año y para ofrecer a cada público la atención que merece según sus edades, intereses y ocupaciones, la FILO dividirá sus actividades en programas: Programa Literario, FILO Jóvenes, FILO Chamacos, Bebeteca FILO, Talleres FILO, Suena la FILO y Programa de Profesionales.

FILO Jóvenes busca ser un espacio donde haya libertad de ser y decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, los que nos gusta o disgusta, desde la interacción con invitadas e invitados de distintas narrativas y trayectos. Entre sus invitadas e invitados destacados figuran Aniela Rodríguez, Aura García-Junco, Socorro Venegas y Liliana Pedroza.

FILO Chamacos crea canales, ambientes y espacios físicos seguros para que niñas y niños se expresen libremente a través de múltiples actividades. Gabriel Pacheco, Isol, Ivar Da Coll, Esther Vivas y Gina Jaramillo son algunas y algunos de los autores y artistas que acompañarán al público de 6 a 12 años.

Generar encuentros con bebés, niñas y niños pequeños y sus familias, dejar en sus cuidadores y cuidadoras la espinita de la crianza afectiva y el deseo de continuar apapachándose entre juegos, libros y lecturas al interior de sus hogares es el objetivo de Bebeteca FILO, que este año contará con talleres, funciones cinematográficas y escénicas.

Talleres FILO este año llega con OVNI: observatorio de la voz de la niñez, que mediante presentaciones clown y herramientas básicas de expresión, registrará los sonidos de las niñas y niños participantes para crear con ellos crear una obra colectiva a presentarse en varios puntos de la ciudad. Las sesiones estarán dirigidas por las artistas escénicas Lucina rojas, Georgina Saldaña, Liliana Alberto e Isis Orozco.

Suena la FILO Es el programa de actividades musicales y artísticas de la Feria. Consiste en una propuesta de espectáculos totalmente gratuitos, que se realizan en espacios de la escena cultural oaxaqueña. Entre las y los artistas participantes están Los Pream (Oaxaca), Mixe Represent (Oaxaca) y Sonido San Francisco (Estado de México).

El Programa Literario constará de presentaciones, conferencias y charlas con grandes invitados e invitadas, entre ellas Tanya Huntington, Abril Castillo, Isabel Zapata, Jazmina Barrera, Yolanda Segura, Verónica Gerber, Gabriela Jáuregui, Luna Marán, Bernardo Esquinca, Alberto Ruy Sánchez, Barbara Jacobs, Gabriela Wiener, Belén López Peiró, Juan Pablo Villalobos, Benito Taibo, Verónica Gerber, Juan Villoro, Emily Gould, Yásnaya Aguilar y Camilla Townsend.

Finalmente, el Programa de Profesionales busca promover la reflexión, la formación y el encuentro de aquellas personas que intervienen en las diferentes etapas de la cadena productiva del libro. Contará con el 11º Encuentro De Periodismo Cultural Latinoamericano, el 2º Encuentro de Bibliotecarios Estatales La Biblioteca Pública en tiempos de pandemia, el 5º Encuentro de Promotores de Lectura El cuento de los libros y el 3º Encuentro de Editores y Libreros Otros paradigmas para tiempos inusuales.

Ya sea en las actividades virtuales o las presenciales que se llevarán a cabo con todas las medidas de seguridad, se invita a las y los oaxaqueños a sumarse a esta celebración de las letras, los libros y la unión en torno a ellos más allá de cualquier contingencia: Leer para salir y salir para leer.

El programa completo de la 41 FILO puede ser consultado en sus redes sociales y en la página oficial www.filoaxaca.com