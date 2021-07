El amor nunca es suficiente

Una obra para cuestionar lo que creemos sobre el amor

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía GRUPO PLANETA).- En El amor nunca es suficiente (Diana), el doctor Gary W. Lewandowski Jr., reconocido experto en psicología de las relaciones, combina los estudios científicos más recientes con ejemplos de la vida cotidiana para presentar una nueva mirada sobre el amor: un enfoque basado en datos en lugar de opiniones ajenas o meras conjeturas.

Las relaciones son hitos importantes, aunque están marcadas por la incertidumbre; no sabemos cuánto tiempo durarán y cuál será su trascendencia definitiva. Muchas preguntas surgen de ello, derivadas de lo que hemos aprendido al crecer y de nuestras expectativas. Por supuesto, los comportamientos que adoptemos al afrontar cualquier situación serán claves para continuar con un estado de cosas o para poner un final, y sería mejor actuar a partir de comprender lo que hemos entendido mal, nuestros llamados “puntos ciegos”.

Diez mitos o afirmaciones comunes son puestos en cuestión: temas como hacer cambiar a la pareja, la codependencia, el sacrificio o el excesivo valor dado al sexo son estudiados con base en la evidencia proporcionada por miles de personas en múltiples sondeos, junto con ejercicios de reflexión y autoevaluación, para poner en perspectiva lo que siempre hemos asumido sobre el amor y llevarnos a nuevos planteamientos sobre lo que queremos, lo que no, y cómo llegar a mejores términos en una relación afectiva.

“La mayoría de nosotros lleva toda la vida cargando una concepción de las relaciones basada en falacias. No te castigues por eso, nadie es perfecto. Todos creemos en mitos que socavan nuestras relaciones y tenemos puntos ciegos que hacen que la verdad sea difícil de ver.”

Con El amor nunca es suficiente el doctor Gary W. Lewandowski Jr., brinda pautas para empezar una relación bajo principios realistas, poniendo atención en el bienestar propio y en la experiencia compartida, o para reencauzar o reiniciar cuando es necesario.

Dr. Gary W. Lewandowski Jr., es un galardonado profesor, investigador, escritor y experto en relaciones de pareja. Su trabajo ha sido presentado en The Washington Post, IFLScience, Daily Mail, Business Insider, Salon, The New Republic, Time y Newsweek; además, ha aparecido en The New York Times, The Atlantic, Vice, CNN y NPR, entre otros medios de comunicación. Creó el popular sitio web sobre relaciones scienceofrelationships.com (ahora luvze.com), y su plática de TED ha sido vista casi dos millones de veces.

Título disponible en formato físico, audiolibro y en eBook.