«Basta de funcionarios todólogos»: Agustín Monroy

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Agustín Monroy, candidato a diputado local por el distrito 13, lanza un «ya basta» a funcionarios públicos «todólogos, que lo mismo atienden cultura, seguridad o el agua potable, porque para ellos lo importante es estar en la nómina», expresa.

«Queremos que los expertos estén donde deban estar y no es necesario que pertenezcan a un determinado partido, sino que sean ciudadanos o ciudadanas con experiencia, capacidad y compromiso», asienta tajante el contendiente por el Partido Nueva Alianza Oaxaca.

Entrevistado al término de la conferencia de prensa donde convocó a candidatas y candidatos a un puesto de elección popular, a firmar una «Carta Compromiso por los Ríos de Oaxaca», Agustín Monroy enfatizó que su lema de campaña es «Por gobiernos eficientes y transparentes», porque son el antídoto contra la corrupción.

«Un gobierno eficiente requiere que las y los servidores públicos funcionen con responsabilidad, regidos bajo un código de ética, donde los principios sean la honestidad, legalidad y lealtad hacia la institución pública», indica.

Agrega que además, «el uso de los recursos públicos debe ser con eficacia y pulcra honradez, buscando ser un gobierno que cueste menos, evitando dispendios en el gasto público; un gobierno basado en programas medidos por resultados y beneficios», agrega.

Además de legislar para llevar a la práctica gobiernos eficientes y transparentes, Monroy propone crear leyes de protección a los derechos de autor y colectivos de las comunidades indígenas, para darles protección jurídica a sus artesanías y textiles.

«Le podemos apostar al turismo pero dando valor a nuestra cultura, que eso lo saben bien los extranjeros pero nosotros aún no. Debemos dar protección jurídica a la cultura para que sean nuestros padres, paisanos, vecinos, quienes se beneficien de ese patrimonio», señala.

Asimismo, indica que para poder dotar de un mayor presupuesto a la Secretaría de Cultura y a recintos culturales como los museos, es necesario revisar la distribución de los recursos en otros rubros.

«Es doloroso ver como se hacen dispendios enormes en otros temas. El IEEPCO, por ejemplo, recibe 167 millones de pesos y no nos garantizan democracia ni un proceso electoral limpio. Pero para ello también debemos replantearnos un Congreso eficiente y honesto. Preguntemos a los candidatos su perfil, su formación. En lo personal, soy un ciudadano con un proyecto y formación, me he preparado para ser diputado, he leído la constitución local y federal, y tengo proyectos muy específicos para trabajar eficientemente», asegura.

Por último, hace un fuerte llamado a la ciudadanía para informarse quiénes son sus candidatas o candidatos y votar de manera consciente; y no estar vendiendo su voto a cambio de despensas, materiales de construcción o dinero.

«Como ciudadanía tenemos la responsabilidad de lo que nos pasa, porque es verdad que los pueblos tienen el gobierno que se merecen», concluye.