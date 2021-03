Diario del diario de pandemia

Mañana de martes (o jueves), vuelvo a Kristeva: predominan las visiones del lenguaje en cuanto a sistema y los problemas de funcionamiento de dicho sistema (El Lenguaje, ese desconocido, 1969). Replanteo la oración: Un día soleado de marzo me senté frente a la máquina, pero nada brotó de aquel esfuerzo de concentración. Busco mi escritura en otras letras. Paso a Barthes (De la ciencia a la literatura, 1984, edición de Seuil, parís), el lenguaje es su ser de la literatura, su propio mundo: la literatura entera está contenida en el acto de escribir. Me detengo, reescribo las palabras del principio de esta colaboración periodística: Con aprehensión me siento junto a la máquina; intento escribir, el acontecer cotidiano me distrae.

Dice Julia Kristeva sobre la intertextualidad: las citas que forman un texto son anónimas, ilocalizables y, no obstante, ya leídas antes: son citas sin entrecomillados.

Mediodía de marzo, abundan harto calores y protestas, qué otra cosa alguien podría esperar de esta Oaxaca nuestra donde para una solución se inventa el problema que autoriza salir a maldecir, mentar madres, sacar la fusca. La gente se espanta con imágenes de la violencia, forman un recuerdo viejo. Vuelven los tiempos de la emergencia social cuando ya se pensaba que el periodo de la nota roja sobre nuestras calles había concluido, luego acuerdo de las partes.

Con ánimo renovado por las imágenes del terror (el recuerdo de un tiempo pasado), la foto del elemento de seguridad que cortó cartucho frente a la multitud, escribo la colaboración.

El día que murió Cepillín

-Te acusarán de regionalista.

-Pero esto ocurrió.

8 de marzo

– ¿Qué horas son estas de llegar?

Ni al ajo ni al perejil

– Se usó polvo de extintor, no gas lacrimógeno; quienes cuestionan no saben la diferencia entre ambos modos de represión.

Candidato en campaña

Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido.

Sin título

La obra se sostiene en la mano, el texto en el lenguaje; tres minutos antes de las 18:00 hrs., con el corazón en la mano espero el pregón del pan.

La mañana

Nada saben los pájaros; están sobre de la rama, el viento, llevan la voluntad que lleva a proferir el canto.

El goce erótico

Canto de aves, pan con café; por la tarde, el paso de la luz a la oscuridad.

Pinta callejera 1

El vapor nunca será nuevo.

Pinta callejera 2

Ponle mezcal al gato.

Madrugada de marzo

3:06. El viento corre; tras la ventana escucho su risa.

Problematizar el lenguaje

La autoridad municipal protesta en redes sociales, se queja de violencia verbal; hombres armados cuidan su espalda.

Kristeva

Toda palabra está relacionada con un afecto; gotas de agua, muero de sed.

Estiaje

Recojo el agua sucia, lavo el baño; me compaña el canto de los pájaros.

Primavera

Por la tarde lavé las sábanas.

