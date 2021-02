Morenistas de Zaachila dan espaldarazo a César Chávez García

VILLA DE ZAACHILA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Bajo la consigna: “¡Tú sí, Chávez!”, simpatizantes y militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la Villa de Zaachila dieron hoy su espaldarazo al profesor César Chávez García, aspirante a candidato a la Presidencia Municipal, al considerar que su perfil enarbola idóneamente la bandera de la Cuarta Transformación.

En el marco de una asamblea informativa, que contó con todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, las y los asistentes coincidieron en que la unificación de la izquierda en Zaachila sólo será posible de la mano de Chávez García.

“Únicamente así ganaremos las próximas elecciones y podremos echar a andar los proyectos que potencien el desarrollo económico y social de nuestra comunidad de manera democrática”, señalaron en presencia de Nancy Benítez, Coordinadora de Morena del Distrito XV.

En su oportunidad, el aspirante a candidato de este municipio zapoteca destacó que hoy, tal como en el pasado, Zaachila se mantiene en pie de lucha en aras de avanzar en el camino de la transformación y de alcanzar la igualdad y la justicia social que tanto anhelamos las y los mexicanos; todo esto conforme a los principios éticos de no robar, no mentir y no traicionar, a los que tanto se refiere el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las y los asistentes, entre quienes se encontraban profesores y profesoras, comerciantes, campesinos y campesinas, así como líderes de diferentes sectores sociales, añadieron que: “después de muchas reuniones llegamos por consenso a darle la confianza a un compañero que conocemos muy bien y que tiene muy buena reputación en nuestra comunidad; su trayectoria de trabajo lo respalda”.

En ese contexto, destacaron que Chávez García se ha distinguido en su labor como docente y también ha participado activamente en los movimientos sociales como miembro de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

En ese sentido, reiteraron el apoyo total al profesor y activista al asegurar que él será el próximo Presidente Municipal pues hasta el momento los números de las pre afiliaciones les favorecen; sin embargo, también demandaron que, en caso de llegar a la encuesta, ésta se desarrolle de manera democrática y transparente.

De igual forma, rechazaron la “campaña negra” que otros aspirantes están realizando a través de las redes sociales para denostar el trabajo político de César Chávez. “No hemos caído en su juego, no hemos contestado ninguna agresión porque sabemos que lo hacen porque él es candidato más fuerte a vencer”, dijeron en la asamblea.

Asimismo, expresaron su desacuerdo con quienes han colaborado en otras administraciones y teniendo la oportunidad de trabajar para el pueblo no lo han hecho, toda vez que sus motivaciones son ajenas al cambio social.

