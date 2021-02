Federico Villanueva Damián, el escritor que siembra las semillas de su idioma mixe

SANTA MARÍA DEL TULE, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- «Cuando llegaste al mundo tu mamá te recibió, tu mamá te abrigó, tu mamá puso en tus labios su pezón y te habló con amor y dulzura», escribió Federico Villanueva Damián el miércoles 22 de febrero de 2017 en el surco de su almanaque de palabras; un cuaderno elaborado a mano, que le obsequiaron en un cumpleaños ex colaboradores de aquellos tiempos cuando era Coordinador del Centro de Maestros 2009, con sede en Ayutla Mixe.

Las semillas del texto titulado «Tse’tsknëëj/Leche materna» fueron cayendo sobre la tierra fértil del papel y ahora brotan en la parcela del libro Tu’uk Ayuujk/ Una Palabra, donde familiares, paisanas y paisanos, amistades, colegas del magisterio, estudiantes, la niñez y la juventud de la nación mixe, y cualquier persona, puede acercarse para ver cómo germinan las palabras a lo largo de casi 300 páginas.

A propósito del XXI aniversario de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca (ENBIO), se presentó de forma virtual este libro, el segundo título de Federico Villanueva Damián, en un panel al que fueron convidados amigos y «cómplices» del autor: la maestra Flor García Velásquez, actual coordinadora general de Centro de Maestros 2009; el maestro Bulmaro Zamora Telésforo, jefe de Unidad Académica del mismo; el maestro Bulmaro Vásquez Romero, ex director de la ENBIO; el guardia Constantino García Hernández y Benjamín Briseño Estrada, narrador oral y amante de los libros.

«Cuando naciste tus papás y familiares se alegraron por ti. Cuando fue tu alumbramiento oíste las primeras palabras y las comprendiste. Esas palabras que te ofrecieron tus papás son por siempre tu alimento, tu raíz, tu fuerza y tu vigor», continúa el texto que fue leído en mixe por el escritor, y en español por la maestra Flor García Velásquez, para el alumnado de la ENBIO, jóvenes indígenas de las diversas regiones de Oaxaca, conectados en la virtualidad.

Al comentar el libro, el maestro Bulmaro Vásquez Romero apuntó que para quienes se encuentran vinculados al trabajo docente, Tu’uk Ayuujk constituye un gran regalo por su valor cultural, lingüístico y pedagógico, y llamó en particular la atención de quienes se están formando en la ENBIO para defender las lenguas indígenas y las prácticas comunitarias, amenazadas desde hace décadas por lo que llamó «una pandemia cultural etnocida».

«Aunque sepas hablar: buenos días, buon yorno, bonjour, good morning… no olvides tu idioma, no lo coloques al último, no lo desprecies, no lo ocultes. Määy, buenos días, buon yorno, bonjour, good morning… es el orden justo como te corresponde hablar», tercer párrafo de «Tse’tsknëëj/ Leche materna», página 124 del libro.

La oralidad de las comunidades indígenas es de suma importancia pero no tiene el poder de perpetuarse como la palabra escrita, he ahí la importancia del libro del maestro Villanueva Damián que plasma de manera escrita las ideas, los pensamientos, los anhelos y las experiencias de la vida, expresó en su oportunidad el docente Bulmaro Zamora Telésforo.

«Recuerda que tu idioma es una gran herencia de tus papás, de tus ascendientes. No vivas como un huérfano, no vivas sin sentido, sin rumbo claro. No olvides tu leche materna. ¡Esa leche materna de la palabra que es dulce y agradable», cuarto párrafo de «Tse’tsknëëj/Leche materna».

Es así como el escritor mixe siembra, cuida y conserva las palabras de su lengua, tal como lo plasmó en el texto «Tsa’ajxpooty/Granero»: «Como se siembra , se cuida y se guarda el maíz, así deseo que sembremos, cuidemos y protejamos nuestro lenguaje».

Tu’uk Ayuujk, editado a través del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del FONCA, es un libro esencial en estos días de incertidumbre, para reconectarnos con la vida, con la naturaleza, con la humanidad, con nosotras y nosotros mismos.

Disponible directamente con su autor.

