Escritoras jóvenes de Oaxaca conversan en la 40 FILO

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía FILO).- Clyo Mendoza, Nadia López García y Karina Sosa Castañeda, tres jóvenes escritoras oaxaqueñas compartieron parte de su labor y experiencias personales en la mesa Trajinar la palabra, que formó parte del Programa de Jóvenes de la 40 Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO).

Con Aitza Calixto como moderadora, la dinámica consistió en explicar a través de imágenes parte de su trabajo. Mendoza mostró la fotografía de un carnaval en Oaxaca, de la cual dijo le trae buenos recuerdos por lo mucho que se divirtió cuando la tomó. Apuntó que Juan Rulfo es de sus grandes influencias y que trata de incursionar en artes como la fotografía, la pintura y el audio, además de la literatura.

“La literatura se construye con imágenes, con el intento de construir imágenes. Oaxaca es muy generosa para ofrecer imágenes. Es muy fértil también para la imaginación”, dijo sobre cómo su trabajo se nutre de lo visual.

López García, cuyo origen familiar está en Oaxaca pero vive en la Ciudad de México, dijo “cuando pienso en Oaxaca pienso en dos espacios uno es la casa de mi mamá, en mi comunidad, y el otro es la parte del centro de la Ciudad de Oaxaca. Para mí Oaxaca es muchos territorios en uno solo”.

La autora en español y mixteco recordó que aún siendo del estado, poco sabía al respecto debido a que, al ser hija de migrantes, pasó gran parte de su infancia y juventud en el Valle de San Quintín, Baja California.

Sosa Castañeda mostró imágenes de la biblioteca del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), espacio abierto por el artista Francisco Toledo y en el cual trabajó como bibliotecaria y tallerista. Este lugar fue fundamental en su formación como escritora pues tuvo a su disposición infinidad de libros.

“Los libros y ciertos espacios en Oaxaca se han convertido en una casa. Ahí comenzó todo. Leyendo esos libros que no hubiese podido comprar porque eran caros y no llegaban fácilmente a Oaxaca. La literatura es curiosidad. Yo me hacía preguntas por esas historias que leía”, relató sobre su salto como bibliotecaria y lectora a tallerista y luego a escritora y editora.

Presentan manual para escribir tu propia historia en la 40 FILO

¿Cómo escribir tu propia historia? es un manual para todas y todos aquellos que quieran escribir, desde una carta hasta una novela. Incluye estrategias, ejercicios, actividades, referencias y muchos consejos útiles, incluso para dar a conocer los propios textos. Alberto Chimal y Raquel castro, autores de este libro, lo presentaron en el marco de la 40 Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO).

Chimal explicó que este libro es su primer trabajo que no es ficción y además es didáctico. “Es un manual para que las personas interesadas puedan empezar de cero a trabajar sus propias narraciones desde cuento, novela, guion de teatro o cine, incluso de videojuegos”. Sobre las particularidades de este título dijo “es de muchas maneras la experiencia de quien está escribiendo. Cada persona vive distinta su relación con la escritura. Esta es la relación que tanto Raquel como yo tenemos con la escritura”.

Castro relató que la idea surgió cuando en el canal de youtube de ambos, comenzaron a hablar de creación literaria. “Empezaron a llegar preguntas y eran muy parecidas: las dudas, las inseguridades, los pretextos que ponen para no escribir aun cuando tienen ganas”.

“No se trata sólo de que este libro sea sólo para quienes quieren escribir como única labor en su vida sino para que todos veamos que se puede imaginar, fabular, crear otros mundos. Porque cuando estamos creando ficciones tenemos la posibilidad de pensar distinto y no resignarnos a las cosas como son, nos da la opción de que busquemos soluciones distintas a los problemas de siempre”, apuntó la autora.

Esta charla formó parte del programa FILO Jóvenes, una de las barras programáticas en que se divide la 40 FILO a fin de atender a cada público según sus edades, intereses y ocupaciones.

Viralidad y futuro en la 40 FILO

Viralidad y futuro fue el nombre de la mesa en que los escritores Jorge Carrión, Jacqueline Fowks y Rocío Martínez hablaron sobre cómo los productos culturales llegan a las masas, esto como parte de las actividades de la 40 Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO), que este año se desarrolla de manera virtual.

Carrión habló sobre su trabajo, donde explora “zonas de la cultura contemporánea que no han sido lo suficientemente estudiadas, como lo que llamo los objetos culturales vagamente identificados, dentro de ese nuevo tipo de objeto cultural están los hilos de twitter, las historias de instagram, los podcasts. Ya hay nuevos referentes clásicos de naturaleza viral”.

El escritor español comentó sentir interés por la forma en que contenidos en estos formatos se vuelven los nuevos referentes clásicos de la cultura que se consolidarán como tales para las generaciones futuras.

“Lo viral no se pelea con lo clásico. Por lo menos durante el tiempo de la pandemia hemos visto algunos contenidos que se han convertido en tendencia que son parte de lo clásico, La peste de Camus, 1984 de Orwell y en otro tipo de espacios culturales notamos que se recoge la cultura contemporánea. El canon, lo clásico, se vuelve tendencia y es parte de lo viral”, comentó Fowks.

Para la autora, la viralidad propiciada por las nuevas tecnologías pone en movimiento una vez más productos clásicos y reactiva su consumo entre generaciones que posiblemente no los conocían o los tenían olvidados.

La mesa completa puede ser vista en el Facebook de la 40 FILO, @FILOaxaca, donde permanecen grabadas las actividades para que los usuarios puedan verlas nuevamente.

La 40 FILO se desarrolla del 17 al 30 de octubre y su programación completa puede consultarse en www.filoaxaca.com

