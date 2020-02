Con agenda antirracista Cepiadet pugnará por justicia para indígenas en Campeche, Oaxaca y Yucatán

OAXACA, OAx. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET A.C.) anuncia la iniciativa denominada “Hacia la construcción de una agenda antirracista para mejorar el acceso a la justicia de las personas, comunidades y pueblos indígenas en Oaxaca, Yucatán y Campeche”, con el apoyo de la Fundación W.K. Kellogg (WKKF).

El derecho a la justicia implica que las personas indígenas accedan a la justicia estatal a través del ejercicio de una serie de derechos específicos como una defensa adecuada, la inclusión de intérpretes, traductores, peritos, abogados especializados, entre otros.

Judit Bautista Pérez coordinadora de esta iniciativa, cuestiona: en la impartición de justicia «¿Cómo hacemos para asegurar con leyes la pertinencia de justicia racial cuando institucionalmente existe la percepción generalizada de que a la población indígena siempre le va mal; que si no habla español ya se jodió?». Por ejemplo, continua «En el caso de una persona extranjera que no habla español y solo inglés, rápidamente le consiguen un intérprete, pero eso no sucede con hablantes de lenguas indígenas», pero eso no sucede con hablantes de lenguas indígenas».

En este contexto, el ejercicio de estos derechos representan serias dificultades para garantizarse, dado que se encuentran ligados a la desigualdad social, aspecto que en muchas ocasiones se ha estudiado con poca profundidad.

La iniciativa que impulsa el Cepiadet busca incidir en la mejora de estas condiciones de acceso a la justicia de personas, comunidades y pueblos indígenas, considerando las perspectivas de antirracismo, pluralismo jurídico y derechos de las niñas y niños.

Uno de los resultados de este proyecto, es la realización de una investigación diagnóstica de los tres estados y un plan de incidencia. La difusión de este material se diseñará en distintos formatos, desde videos, spots, entrevistas en radio y televisión, carteles y trípticos, teniendo en cuenta las pertinencias lingüísticas.

La realización de este proyecto en cuestión se encuentra garantizado dado que, a lo largo de 14 años Cepiadet ha implementado acciones de incidencia a nivel nacional, estatal y comunitario para garantizar que la procuración y administración de justicia se realicen protegiendo los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística.

Finalmente esta iniciativa se desarrollará durante dos años, finalizando en diciembre del 2022 con el financiamiento de la WKKF con un monto de 200 mil dólares.

Acerca de la Fundación W.K. Kellogg (WKKF)

La Fundación W.K. Kellogg (WKKF), establecida en 1930 como una fundación privada e independiente por Will Keith Kellogg, el mismo pionero de los cereales para el desayuno, es una de las fundaciones filantrópicas más grandes de los Estados Unidos. Inspirada en la creencia de que todos los niños y niñas deberían contar con igualdad de oportunidades para prosperar, WKKF trabaja con las comunidades para crear las condiciones que permitan a los niños y niñas en situación vulnerable desarrollar su potencial en la escuela, en el trabajo y en sus vidas.

La Fundación Kellogg está ubicada en Battle Creek, Michigan, y trabaja a lo largo de Estados Unidos e internacionalmente, así como con las tribus soberanas. Presta especial atención a los lugares prioritarios donde hay grandes concentraciones de pobreza y donde los niños se enfrentan a importantes barreras para lograr el éxito. Los lugares prioritarios de WKKF en Estados Unidos están en Michigan, Mississippi, Nuevo México y Nueva Orleans; e internacionalmente, en México y Haití. Para mayor información visite www.wkkf.org.

