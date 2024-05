Martín Vásquez, médico y atleta entrenado para sanar a Oaxaca

Correr te enseña a aceptar las cosas

que no puedes cambiar

y a encontrar la fuerza para cambiar

las cosas que sí puedes.

HARUKI MURAKAMI

De qué hablo cuando hablo de correr

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Que Martín Vásquez Villanueva sea médico y corredor de fondo y maratonista, da confianza. No recuerdo que la capital oaxaqueña haya tenido en los trienios recientes un presidente municipal médico y menos a un atleta tan disciplinado.

“Correr te prepara física y emocionalmente”, dice entusiasmado el candidato a la presidencia municipal de la capital oaxaqueña. “Es disciplina para superarte a ti mismo, para superar tus propias marcas. Cuando entrenas todos los días le inyectas sangre fresca tu cerebro, te mantienes en forma y con buena salud. Además, con el deporte liberas las sustancias bonitas del cuerpo, las endorfinas, las hormonas de la felicidad. No necesitas meterle otra cosa a tu cuerpo para sentirte feliz desde la mañana”, agrega mientras sorbe un café cortado, otro de los grandes gustos de quien ha corrido cinco maratones en el mundo.

La Medicina, su profesión, la estudió en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, el afamado ITESM. Sin embargo, cuenta que al finalizar sus estudios tenía que decidir entre hacer una prestigiosa carrera como galeno o dedicarse a la medicina con un enfoque social. Decidió lo segundo.

“Hice mi servicio social con una investigación sobre política pública de salud, nada más y nada menos que con el gran Julio Frenk, hoy director de la Universidad de Miami, y Secretario de Salud del ex presidente Vicente Fox. Fue entonces cuando volví a coincidir con él, siendo yo Secretario de Salud de Oaxaca. Le dije ‘Julio, me tienes que apoyar para que dejemos un mejor servicio de salud en mi estado’, y recibí un apoyo sin precedente por parte del gobierno federal. Fue entonces cuando levantamos el Hospital Regional de Alta Especialidad sobre un hospital que estaba abandonado”, recuerda.

Martín Vásquez Villanueva, abanderado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), es además un gestor académico y cultural: organizó y auspició durante varios años el ciclo de conferencias “Oaxaca, Patrimonio de la Humanidad, sus grandes problemas,” que contó con la participación de reconocidas personalidades de distintos ámbitos como la salud, el medio ambiente, la seguridad, la educación, entre otros.

Como legislador local y federal, el doctor Martín, como se le conoce comúnmente, promovió presupuestos para la realización de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO) y para el Festival gastronómico El Saber del Sabor que ha quedado en el olvido, no obstante su importancia para resaltar la gastronomía oaxaqueña a nivel internacional.

Otra característica que lo distingue de su principal contrincante, el presidente municipal con licencia, Francisco Martínez Neri, quien pretende reelegirse, es que ama la música, los libros, el teatro, y todas las bellas artes. Es autor de varios libros, entre los más recientes: La pandemia del Covid 19 en Oaxaca y La ciudad de Oaxaca, Patrimonio de la Humanidad y sus grandes problemas.

Cabe hacer notar que siendo la capital oaxaqueña una Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1987, salvo los ex presidentes Fernando Gómez Sandoval e Ildefonso Zorrilla Cuevas, no ha contado con autoridades municipales sensibles y actuantes en materia de arte y la cultura, esenciales en la vida de las y los oaxaqueños, y principales atractivos para el turismo clase mundial.

Carrera por la presidencia municipal

“Díganme alguna obra que se haya hecho, una obra importante que se haya realizado después de mi paso por la Secretaría de Salud, reta el político que inició su proselitismo regalando su libro La pandemia del Covid 19 en Oaxaca en las agencias y colonias de la periferia de la ciudad.

La salud, subraya, es un asunto primordial como lo indica el artículo cuarto constitucional y no se vale que un municipio argumente que es competencia del gobierno estatal o federal, y se lave las manos para resolver como ocurrió en el Hospital Civil.

“¿Cómo va a esperar un presidente municipal que el gobierno federal componga el elevador del Hospital Civil, el más importante del estado? ¿No se puede preguntar a un técnico cuánto cuesta arreglar el elevador y arreglarlo? ¿Cuánto cuesta una pipa de 10 mil litros o dos pipas, 20 mil litros de agua? ¡Las mandas al hospital por humanismo!”, expresa Vásquez Villanueva como ejemplo de las omisiones de la administración saliente, lo que se refleja en una decepción para la ciudadanía.

“Cuando alguien no la hace, la ciudadanía simplemente le dice que no. Yo me he enterado en las casas que recorro, que la ciudadanía está harta de Morena en la capital del estado. E un hecho. O que alguien me diga que éste es un buen gobierno. Si les pido que lo califiquen del 1 al 10 muchos lo califican en 3 o 4. No pasa ni de panzazo. Yo digo, cómo es posible que una autoridad que perdió como gobernante tenga el cinismo de decir: voten por mí otros tres años. Ese es el principal tema que advierto en mis recorridos”.

Y, adelanta: “Yo tengo propuestas que se van a empezar a ejecutar el 3 de junio, porque no voy a dejar que cuando pierda se vaya de vacaciones. Les faltan seis meses de gobierno, que no se les olvide. Tienen que regresar el 3 de junio a trabajar porque les faltan seis meses hasta el 31 de diciembre. Vamos a estar muy cerca vigilando las decisiones que se tomen con Neri como presidente. Y que se prepare para que a partir del 1 de enero del 2025, sea un buen Regidor, que no haga el ridículo, porque debemos hacer un buen equipo. Para eso paga la ciudadanía el predial, sus impuestos; es parte del contrato social: Pago impuestos para que me los devuelvan con servicios, con seguridad. No es posible que haya pocas patrullas y policías, que no haya parques, que estemos a oscuras, que muera gente por falta de atención médica”.

Por eso, Martín Vásquez Villanueva enfatiza la importancia de la boleta para la elección de la presidencia municipal: “Esta ocasión tendremos una elección federal y local, elegiremos presidencia de la república, senadurías, diputaciones federales y locales, y presidencias municipales. La boleta municipal es muy especial, porque es la autoridad más cerca de la ciudadanía.

“Esta contienda es entre dos: Neri y Martín Vásquez. Por eso con toda la perversidad él pide que voten 5 de 5, porque quiere que lo cargue la marca Morena y lo haga presidente municipal otra vez. No caigan en ese juego perverso. La boleta municipal véanla con atención. ¿Vale la pena que le demos otros tres años a un hombre que reprobó y que tiene sumido a Oaxaca en grandes problemas, o vamos con el doctor Martín Vásquez Villanueva, que tiene el diagnóstico, el tratamiento y si es necesaria una cirugía mayor para curar a Oaxaca?”

“Esa es la disyuntiva. Acuérdense: 2 de junio salgan a votar temprano por favor para que no nos hagan chanchullo y al medio día ya aparezcamos en las encuestas de salida como ganadores”, finaliza.