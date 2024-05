Amando Mizraím, ganador de Mi Primera Exposición Individual de Técnicas Hereditarias

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Amando Mizraím Pedro Cardozo artista plástico originario de San Bartolo Coyotepec, resultó ganador en la convocatoria Mi Primera Exposición Individual de Técnicas Hereditarias, y ya prepara la presentación de su obra realizada en barro negro.

Poseedor de un talento y creatividad de herencia familiar, Amando aprendió el arte en barro negro desde hace 20 años y desde hace ocho lo realiza de manera profesional, procurando siempre innovar y crear piezas únicas, así como perfeccionar y perfilar un arte contemporáneo.

“En este tipo de arte siempre intento mantener la técnica del calado sobre el barro negro en superficie plana, y me baso en la simbología zapoteca para realizar los diseños, con geometría básica y aspectos de la naturaleza”, indicó.

Aunque en la elaboración de sus obras emplea diversos materiales y técnicas, en la mayor parte procura hacer arte contemporáneo teniendo como base el barro negro.

“He aprendido por tradición familiar las técnicas y herramientas para hacer arte, aunque no me cierro a recibir clases con ceramistas profesionales o de otros pueblos, ya que me pueden enseñar mucho”, dijo.

Sobre esta convocatoria auspiciada por la asociación civil Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), coordinados por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), el artista plástico destacó el impulso que se da a las y los creadores.

“Es muy importante este tipo de convocatorias de instituciones de renombre, que promuevan el desarrollo artístico y cultural de Oaxaca, sobre todo que brinden oportunidades a jóvenes artistas”.

De esta manera, Amando Mizraím prepara su primera Exposición en el CaSa e invita a visitar el taller familiar Amando mi Tierra, y su taller Mis Raíces, donde ofrece cursos y abre las puertas a quienes quieren aprender o buscan un lugar dónde trabajar.