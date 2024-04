Ciclistas anuncian Pre Foro Oaxaca “Rodando en comunidad”

Este evento reunirá a pedalistas de todo el estado el próximo 4 de mayo en Tlaxiaco, previo a su participación en el Foro Nacional Ciclista a realizarse en Yucatán

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Este viernes se anunció el programa de actividades del Pre Foro Oaxaca “Rodando en comunidad”, que tendrá como sede el Centro Cultural de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco el próximo 4 de mayo y que busca promover el uso de la bicicleta como un medio de transporte sostenible, sustentable, accesible y seguro.

Ante representantes de medios de comunicación, en la Biblioteca Pública Central “Margarita Maza de Juárez”, las organizadoras de este encuentro ciclista, encabezadas por su coordinadora General, Alejandra Avendaño, explicaron que el sábado a partir de las 10:00 horas realizarán diversas actividades y harán la entrega simbólica de un lote de 100 bicicletas restauradas de las 523 destinadas para México por parte de la organización de Working Bike, resultado del Foro Mundial 12.

Mencionó que este evento reunirá a ciclistas de todo el estado y también de otras partes de la república mexicana, previo a su participación en el Foro Nacional Ciclista a realizarse en Yucatán del 20 al 23 de junio, cuando se buscará que Oaxaca sea la sede nacional en 2025.

La también activista de la Colectiva Alley Bike y encargada de la formación y desarrollo de Ciclistas del Pre Foro, Alejandra Avendaño, abundó que se hablará sobre la movilidad en bicicleta, temas de inclusión y de ciclismo de mujeres para mujeres fomentando los temas de género.

Dijo que ya tienen más de 12 años con el activismo ciclista y: “Quisimos salirnos de la rutina y no hablar solo del Centro Histórico en donde se ha avanzado en ciclovías, la Ley General de Movilidad, etc; sino poder hablar de las comunidades que no solo ven lo deportivo, sino que también hay necesidades de trasladarse a sus escuelas, centros de trabajo y a sus casas.”

En su oportunidad Ruth Cruz Salvador, de Rodadas Incluyentes, aseguró que en esta ocasión tienen presente que este esfuerzo logrará allegar principalmente a estudiantes una bicicleta para poderse trasladar principalmente a las escuelas y seguirán trabajando para lograr bicicletas dobles para personas con discapacidad y así seguir reduciendo la brecha en el tema de inclusión social.

Por su parte la encargada de Injerencia en Políticas Púbicas, Cecilia Valencia Canul, agregó sobre la participación de colectivos y colectivas de la región Mixteca, los Valles Centrales y de la Costa, las comunidades que resultarán beneficiadas de la donación de este centenar de bicicletas; se encuentran San Agustín Tlacotepec, San Juan Bautista Coixtlahuaca, Santiago Pinotepa Nacional, en territorio de los Collantes por citar algunas.

Por último la responsable del área de Sensibilización y Capacitación, Lidia Sinaí García Aguilar, informó que el Pre Foro tendrá diferentes ejes temáticos como: La Bicicleta como Herramienta de Inclusión Social (Inclusión Oaxaca), La Bicicleta con Perspectiva de Género (Consorcio), Políticas Pública y La Cultura de la Seguridad Vial mediante conversatorios, talleres, proyecciones y demás actividades.

Agradecieron a la BPC adscrita a la Secretaria de las Culturas y Artes (Seculta) por el apoyo para la realización de este encuentro con la prensa oaxaqueña, a Alley Bike Organizador, también a Working Bike, a Samuel Terán Padua y al Comité Organizador del Foro Mundial de la Bicicleta 12, a Tlayudas Doña Flavia, a Bicimundo, Bike Flow, Sikanda y demás patrocinadores que hicieron esto posible este evento.

Para mayor información podrán ingresar a la página de registro del: Pre Foro Oaxaca “Rodando en Comunidad” o a su página en Facebook: AlleyBike o al número de contacto (951) 263 30 23.