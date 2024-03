Exhorta SSO a la población para cuidado, almacenamiento y manejo del agua

El objetivo es evitar su desperdicio y enfermedades relacionadas con su consumo

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Ante la temporada de estiaje y las altas temperaturas que se han presentado en la entidad, Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) exhorta a la población a seguir las recomendaciones para el cuidado, almacenamiento y manejo seguro del agua, a fin de evitar su desperdicio y enfermedades relacionadas con su consumo.

Sugiere a las personas que no cuentan con agua embotellada, hervir el vital líquido durante 10 minutos antes de consumirlo y posteriormente tapar el recipiente donde se almacene, ya que es la forma más segura de destruir los microbios que puedan existir.

Es necesario cuidar los garrafones de agua, resguardarlos en lugares frescos, no exponerlos al sol, evitar su uso en caso de tener golpes o rayaduras, no colocar ningún líquido dentro de ellos como gasolina o productos de limpieza, en caso de hacerlo, no utilizarlo para almacenar agua para el consumo humano.

Para la preparación de alimentos es preciso desinfectar el agua, por ello se recomienda usar unas gotas de cloro de uso doméstico por cada litro de agua, una gota de plata coloidal por cada dos litros de agua, o bien, seguir las instrucciones del envase. También, es importante lavar y desinfectar las frutas y verduras en recipientes para evitar el desperdicio de agua y enfermedades diarreicas.

En la ducha es fundamental cerrar la regadera mientras las personas se enjabonan, evitar el uso de tinas de baño, toda vez que con estas acciones se ahorran al menos 150 litros de agua potable.

Se sugiere reutilizar el agua de la lavadora para otras tareas como regar plantas o para el inodoro; así como lavar los vehículos con cubetas y evitar el uso de las mangueras.

Además de lavar los tinacos cada seis meses para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya; así como mantener tapadas las piletas o cubetas que almacenen agua limpia.