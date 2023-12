Con la exposición “Chac Mool” celebra el escultor Sebastián 55 años de creación

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com/vía CULTURA EN BICICLETA).- La exposición Chac Mool. Sebastián es una recreación de esta figura icónica que aparece en diversas culturas prehispánicas. Las piezas de Sebastián no son una mirada histórica o antropológica, sino estética y se podrán ver a partir de este 07 de diciembre en el Museo Nacional de Antropología. La inauguración será a las 13:00 horas.

La muestra contará con cerca de cuarenta piezas en distintas proporciones y materiales como piedra, plata y fierro; incluirá algunas de las maquetas de los originales de sus diseños, la idea primaria para llevar a cabo cada recreación de la esencia de esta figura. Se mostrarán también dibujos de dos épocas, una más cercana y una más antigua, y algunas acuarelas, todo en torno al génesis del Chac Mool.

La representación del Chac Mool aflora en todas partes donde está la esencia del mundo antiguo, en todo lo que significa ese personaje como dios maya de la lluvia, representación de una víctima sacrificial, sacerdote, hombre-dios, mensajero divino o deidad particular.

En enero se presentará un libro sobre esta muestra con un texto del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma.

“El sentido de la escultura, la vitalidad, el hieratismo, la fuerza, y apreciar que los modelados tienen vida en el tratamiento de las formas, lo aprendí de Henry Moore de él aprendí lo que era una escultura abstracta moderna. Desde muy joven estudiando a Moore descubrí que él había bebido fundamentalmente para sus figuras reclinadas del Chac Mool, y de muchas otras piezas de los Dioses del mundo prehispánico; fundamentalmente él hizo una recreación y mantuvo el significado hierático de la pieza, reprodujo esta belleza en sus figuras reclinadas. Cuando me di cuenta de que Moore había asido del mundo prehispánico, reflexioné que realmente no le debía tanto, porque estaba también retribuyendo mis raíces; lo analicé, me metí a fondo y de allí comencé a trabajar la figura del Chac Mool, desde el 68 hacía figuras reclinadas en arcilla y las convertía en terracota. Muchas de ellas las destruí en un arrebato por una decepción de amor de juventud, solo quedó un que ahora exhibiré aunque está todo craquelada. Empecé de nuevo con esas piezas y comencé a fundir las terracotas en bronce. De allí ya no paré y esos 55 años de recrear al Chac Mool es lo que voy a presentar.

“Creo que exponerlos en el Museo Nacional de Antropología significa que soy mexicano, que allí voy a festejar los años de entrega a una pieza icónica de mi país, de mi raíz fundamental, y que ese Museo es el museo más bellos que existe en el mundo de la antropología. Exponer allí es un reconocimiento a mis años de entrega sobre una figura icónica que no he dejado de trabajar cada año diseñando una y otra”, cuenta el maestro Sebastián.

“El Chac Mool es una pieza muy bella e única en su representación, no hay otra figura que tenga esas características en la escultura universal, muy fuerte la posición, la estructura de cómo está funcionando el hieratismo, la expresión, todo es tremendamente bien resuelto, aunque algunas en algunas piezas prehispánicas sean muy primitivas y otras más elaboradas. Esta figura es extraordinariamente estéticamente y eso es lo que fascina. No me inspira, lo que yo hago son recreaciones de esa visión y ya lo ha dicho el maestro Eduardo Matos Moctezuma”.

Matos Moctezuma, quien fuera director del Museo del Templo Mayor, ya ha escrito sobre Sebastián en torno a estas figuras y afirma:

“Las obras de este artista no son una traducción literal, antropológica o histórica de las piezas prehispánicas, sino una interpretación, una re-creación de éstas con el talento, arte y raíz de un mexicano, atento admirador de ese pasado que le inspira, tal y como él lo describe: “Los mexicanos tenemos una gran vocación constructiva por la raíz prehispánica que guardamos. La obra de Henry Moore con influencia prehispánica me hizo pensar en la recreación de ese pasado; por ello, quise retomar nuestras raíces y reinterpretar ese mundo del México antiguo, dar vida a los dioses y a sus expresiones para seguir proyectándolos en el tiempo presente”.

Como muchas de las obras de Sebastián en el mundo, sus Chac Mool no son la excepción. En Irlanda hay una escultura de Sebastián que recrea esta figura, se localiza en la entrada de la Universidad Trinity College, y en los jardines de ese claustro hay otro Chac Mool de Henry Moore: “compartimos en esa prestigiosa Universidad así que es un honor doble compartir espacio con Moore. Y también en Chihuahua hay uno en una institución, y le llaman el vigilante, en tarahumara”, precisa.

Sebastián, autor de la célebre escultura El Caballito, es un artista mexicano reconocido en todo el mundo. Es miembro del World Arts Forum Council con sede en la ciudad de Ginebra, Suiza. Ha realizado más de 200 exposiciones individuales en México, Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia, España, Holanda, Suecia, Noruega, Irlanda, Inglaterra, Portugal, Italia, Dinamarca, Canadá, Finlandia, Estados Unidos, Francia, China, Suiza y Venezuela. En Japón tiene esculturas en museos abiertos y que son parte del paisaje urbano como el símbolo de la ciudad de Kadoma, con su pieza Tsuru, que es un hai-kú escultórico.

Ha sido condecorado con varios doctorados Honoris Causa como en New York, donde recibió la distinción del City College, junto con el escritor húngaro Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz 1986.