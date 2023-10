¡Viento Florido y Mon Laferte en el Palacio de Bellas Artes!

En febrero de este año, Mon Laferte y Mujeres del Viento Florido ofrecieron en el Lincoln Center de Nueva York un exitoso concierto que ahora se presentará en el Palacio de Bellas Artes

TLAHUITOLTEPEC, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- “Con gran entusiasmo compartimos esta noticia. Muchas gracias Mon Laferte y a quienes hacen posible este concierto”, escribió la Banda Femenil Regional “Mujeres del Viento Florido” en su cuenta oficial de Facebook, este lunes, al presentar el anuncio de su próximo concierto, el sábado 9 de diciembre en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.

“En el recinto cultural más importante de mi amado México, ahí estaré cantando con Viento Florido. He pasado cientos de horas viendo concierto de Juan Gabriel y Chavela (Vargas) en este lugar maravilloso; no se imaginan lo que siento en este momento, estoy muy emocionada, me cuesta aguantarme las lágrimas de la felicidad”, escribió la cantante y compositora chilena, nacionalizada mexicana, Mon Laferte.

Desde hace varios años se ha ido fortaleciendo una alianza artística y una amistad entre la cantante y la agrupación musical femenil que dirige la maestra Leticia Gallardo Martínez, lo cual se ha visto reflejado en varios conciertos juntas y en la grabación de algunos temas en tierras mixes.

Ahora, llegan de la mano nuevamente para presentarse juntas en el recinto cultural más importante de México, el Palacio de Bellas Artes.

“Gracias maestra Leticia por crear Viento Florido, gracias por crear una Banda de mujeres, gracias por cambiar el mundo, por enseñarnos y permitirnos avanzar como sociedad, amo este México donde caben muchos Méxicos. Gracias Viento Florido por permitirme llegar a Bellas Artes a su lado”, agregó Laferte en la publicación hecha en su cuenta de Facebook este lunes.

Por su parte, la Secretaría de Cultura federal dio a conocer vía comunicado que dicho concierto tendrá lugar en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, el 9 de diciembre de 2023, con un programa artístico integrado con música y canciones tradicionales oaxaqueñas que conforman parte de la diversidad musical de México.

En este concierto de intercambio cultural entre México y Chile, el público escuchará canciones compuestas por Mon Laferte, además de interpretar temas que integran parte fundamental del repertorio en la música mexicana, como Dios nunca muere, Canción mixteca, Te juro que volveré, María tepozteca, Calaveras, Se va la vida, Se me va a quemar el corazón, Te vi, entre otras obras.

La cantante, quien obtuvo la nacionalidad mexicana en diciembre 2022, ha ganado cuatro premios Latin Grammy y dos nominaciones a los Grammy, vendiendo millones de álbumes y de discos digitales en Latinoamérica. La artista contemporánea multidisciplinaria, residente en México desde hace 15 años, es reconocida internacionalmente en el campo musical. Se ha presentado en escenarios como el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, el Madison Square Garden en Nueva York y el Luna Park en Buenos Aires, convocando amplios públicos en América Latina, Estados Unidos y Europa.

“Mujeres del Viento Florido”, agrupación originaria de Santa María Tlahuitoltepec, comunidad ubicada en la región mixe de Oaxaca, cuya tradición de bandas de aliento tiene reconocimiento internacional, está integrada por 58 instrumentistas, bajo la dirección de Leticia Gallardo Martínez y Diana Gabriela Martínez Gallardo, como asistente de dirección, arreglista e intérprete de tuba.

La banda femenil reivindica la interpretación y el estudio de la música mexicana para las mujeres de las comunidades indígenas. El colectivo se fundó en noviembre de 2009 como Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido; desde entonces más de 100 mujeres instrumentistas han sido parte de esta agrupación.

Desde 2010 han presentado diversos conciertos y han sido invitadas a eventos como la IV Semana de las Culturas de la Sierra, el 3° Encuentro Intercultural de Música y Danza Indígena en la ciudad de Puebla, el 1° Encuentro de Bandas Culturales, el 1° Encuentro de Artistas Oaxaqueñas, el Festival Internacional de la Cultura Maya, el 22° Encuentro Nacional de Bandas Tradicionales de Tlayacapan y en La Guelaguetza, entre otras colaboraciones internacionales con reconocidos cantantes mexicanos.

Los boletos para el concierto “Mon Laferte & Mujeres del Viento Florido” estarán a la venta a partir del miércoles 25 de octubre de 2023 en las taquillas del Palacio de Bellas Artes y en el Sistema Ticketmaster.