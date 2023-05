Rosario Ordoñez estrenará este viernes “Olvido florido” en el teatro Juárez

SAN PEDRO IXTLAHUACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).-La bailarina oaxaqueña Rosario Ordoñez estrenará este viernes 26 y sábado 27 de mayo una nueva pieza escénica construida en colaboración con la coreógrafa Laura Vera y la artista Claudia López Terroso como parte su proyecto “Todo lo cercano se aleja”, beneficiado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales emisión 2020-2023, y bajo la producción de Invernadero Danza.

“Todo lo cercano se aleja”, más que una frase de Goethe, para mí es una premonición de la existencia; permite confirmar lo que muchos seres no deseamos: la pérdida, la destrucción de lo que amas, el reemplazamiento de uno mismo frente al otro (movimiento, tiempo, perspectiva) todo como método para una ‘nueva’ conquista”, explica la también gestora cultural Rosario Ordoñez.

Ordoñez narra que escribió este proyecto para ser capaz de mirar a la memoria como un ente que tiene vida propia, y genera sus propias sensaciones, pensamientos, reacciones y que está presente en nuestra vida diaria (consciente o inconscientemente) reconozcámoslo o no.

Hablar sobre mis memorias es un trabajo personal que no es sencillo, aunque tengo algunas tan impregnadas que hablan por sí solas desde mi mirada, mi lenguaje gestual, verbal y corporal.

Para el proyecto “Todo lo cercano se aleja” invitó a varios coreógrafos y artistas (los que compartían sus memorias) con los que ya trabajó durante dos años anteriores. “Olvido florido” es la tercera pieza escénica creada desde que el proyecto inició en el 2020.

“Esto es como un ejercicio personal de mover mi cuerpo, mis propios recuerdos, y de ser consciente que, aunque era una memoria completamente distinta a la mía, en mi cuerpo cobraban sentido porque se van conectando con mi historia”, explica.

“Hacer visible y mostrar mi historia o el monstruo (que he construido) es lo que me interesa de la memoria; tener la capacidad de revivirla con mi cuerpo, encontrar en esas piezas usadas una ruta que me dé claves para tratar de reconocer la realidad de la imaginación, intentar reorganizar el desorden, revalorar la tristeza, cobijar al abandono, pretender saciar las carencias, procurar no abrumar mi presente. Reescribir mis memorias corporalmente es un hechizo para (intentar) no olvidarlas y redescubrirlas a partir de trazos”, cuenta Rosario Ordoñez.

“Olvido florido” surge a partir de las profundas y fuertes memorias de la artista visual Claudia López Terroso, con la coreografía y dirección escénica de la maestra y coreógrafa Laura Vera, la música original es del compositor Miguel Ángel Frausto; Lubia Corres en el vestuario, estilismo y con el apoyo del artista Mauricio Ascencio en la recreación del ambiente de una casa del Istmo de Tehuantepec, donde sucedieron estas memorias.

Desde que comenzó el año iniciamos este proceso de colaboración que personalmente ha sido muy bello, hablar, compartir, improvisar, conversar con los increíbles amigos y artistas con los que me tocó colaborar fue también un ejercicio de reencuentro.

“Olvido florido” se presentará el viernes 26 de mayo a las 19 horas y el sábado 27 de mayo, a las 20:00 horas. La entrada general es de 100 pesos y se ofrecerán descuento del 50% a estudiantes, bailarines y niños, maestros e INAPAM.

» Vi a mi madre hablar con los muertos y ser habitada por los espíritus» vi los cuerpos de mujeres ser habitados por otras entidades, presencié los gritos, los murmullos y llantos de otro tiempo de otro espacio».

Tomado del libro Gritos y gemidos de otro tiempo: llantos agitados y silenciosos de Claudia López Terroso.

SEMBLANZAS:

Rosario Ordoñez. Nació enTehuantepec, Oaxaca. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca y en el CENADAC, Querétaro. Fue becada para estudiar en la Martha Graham School y en la Peridance School en Nueva York. Ha colaborado como bailarina con el Ballet Contemporáneo de Laura Vera y la Compañia de danza contemporánea de Oaxaca. Fue integrante del Martha Graham ensamble, Nina Buisson Dance Troupe, Rastro Dance Company y colaboró con la coreógrafa Noemí Lafrance en proyectos para espacios específicos en NYC.

Se ha desempeñado como solista con los maestros Tadashi Endo, Jaime Blanc, Evoe Sotelo entre otros. Beneficiaria del Fonca en varias ocasiones; actualmente es becaria del Programa de Creadores Escénicos con Trayectoria 2020-2023 del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Colabora con el artista y performer Lukas Avendaño y gestiona y dirige desde el 2008 el proyecto Invernadero Danza en la ciudad de Oaxaca.

Laura Vera. Coreógrafa mexicana, nacida el 12 de agosto de 1969 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En 1985 comienza sus estudios de danza contemporánea en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Realizó la carrera especial para maestros en el Colegio Nacional de Danza Contemporánea con sede en la ciudad de Querétaro, México, en la especialización de instructora de Técnica Graham 1994/1996. Fue parte del cuerpo de docentes del mismo colegio y simultáneamente se entrenó con el Ballet Nacional de México. Actualmente es directora de Escénica Contemporánea Laura Vera, compañía independiente que realiza proyectos escénicos bajo un enfoque multidisciplinario y la cual fundó en Oaxaca.

Claudia López Terroso Nació en Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca. Egresaó de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Ha sido becaria del PECDA en la disciplina de fotografía (2015-16), la Tierney Fellowship (2013), el Programa Jóvenes Creadores del FONCA (2010-11) y la primera edición del Programa BBVA Bancomer-MACG Arte Actual (2009-10). En 2011 cursó el Seminario de Fotografía Contemporánea en el CASA-Centro de la Imagen. En diciembre de 2012 presentó la Exposición individual “Bajo los párpados” en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo de Oaxaca. Fue artista residente invitada del Centro de las Artes de San Agustín (2016). En 2016 coordinó el Seminario de Foto-libros y libros de artista por la Facultad de Bellas Artes. En noviembre de 2017 presentó la exposición individual «Estén tus ojos abiertos» (dibujo y fotografía) en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. En diciembre de 2018 presentó la Exposición individual sobre fotografía y dibujo Temblor, gozo y antiguas memorias en la Biblioteca Henestrosa. Participó en la exposición colectiva Iconografika Oaxaca: contemporary prints, photos and works on paper, Rubin Center for the Visual Arts, (Texas, Estados Unidos, 2018). En noviembre del 2022 presentó en el IAGO junto a Magali Lara, Carmen Cebreros Urzaiz y Gabriela León, el libro de artista Estén tus ojos abiertos. En febrero de 2023 participó en la exposición colectiva ECOS: Reverberaciones de una colección viva en el Centro de las Artes de San Agustín. Forma parte de la exposición Lu’Biaani: Francisco Toledo y la fotografía que actualmente se encuentra itinerante. Imparte clases en la Escuela de Artes Plásticas y Visuales UABJO desde el 2009. Vive y trabaja en la ciudad de Oaxaca.

Miguel Ángel Frausto (1981). Es compositor, guitarrista y músico electroacústico. Está titulado en Guitarra Clásica por la Universidad Autónoma de Chihuahua; en composición musical está diplomado en los cursos del “Taller de Creación Musical de Oaxaca”, y en los cursos académicos de II livello in Composizione por el Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, Italia.

Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Composición “Músicas Dormidas” por la obra SonnoscuronnoS. Finalista del “Premio Conservatorio, Terza Edizione” (2017), categoría “composición musical”, del Conservatorio “Giuseppe Verdi”, por la obra Claustrofilia. Fue becario del FONCA, edición 2007-2008, en la categoría de Jóvenes Creadores, en la disciplina de Composición Musical. En el 2015 publica su CD monográfico Menos-Más, con apoyo del “Programa para el fortalecimiento artístico y cultural de las iniciativas ciudadanas”, ediciones 2014 (C*14) y 2016 (C*16).

Ha participado como músico y compositor en proyectos anteriores de las coreógrafas y bailarinas Rosario Ordóñez (CualquieraSeaTuNombre, 2014, TodoLoCercanoSeAleja, 2021, Trials to Be, 2022) y Laura Vera (Impasible deseo con epílogo fóbico, 2012, Broken Zoom, No es bueno reir los viernes y Cabaret Mortale, 2014).