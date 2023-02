Oaxaca, tierra de 52 lenguas indígenas, y de discriminación

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- En Oaxaca se hablan actualmente 52 lenguas indígenas, y es el estado con mayor porcentaje de hablantes con el 31.2% de su población, equivalente a un millón 221 mil 555 personas.

Pero también es el estado donde hablantes de estas lenguas habitan los municipios más pobres del país, cuentan con los niveles más bajos de escolaridad, y con los índices más más altos de personas privadas de la libertad.

Así se desprende del documento Datos Estadísticos sobre Población Indígena, Población Afrodescendiente y Acceso a la Justicia, publicado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet A.C.), que lleva 17 años defendiendo los derechos lingüísticos de pueblos y comunidades indígenas.

Con base en datos del INEGI, el documento detalla que en México el 6.1% de sus habitantes de 3 años y más afirma hablar una lengua indígena, siendo Oaxaca el estado con mayor porcentaje de hablantes con el 31.2% de su población, equivalente a un millón 221 mil 555 personas.

La entidad oaxaqueña alberga hoy en día 52 lenguas indígenas, también llamadas lenguas maternas o lenguas originarias, de las cuales 21 tienen más de 100 hablantes y 31 se encuentran en franca extinción con menos de 100 hablantes.

Del total de hablantes de lenguas indígenas en Oaxaca, 134 mil 111 son monolingües, es decir, no hablan el español, y componen el 11.5% de dicha población.

Estas cifras no dejan de ser solo eso, números, hasta que no se les relaciona con los niveles de pobreza, analfabetismo y bajo índice de escolaridad, así como los altos porcentajes de personas privadas de la libertad porque el Sistema de Impartición de Justicia carece de perspectiva intercultural, no dispone de suficientes defensores, traductores, intérpretes y jueces que puedan brindar atención a personas procesadas que no dominan el español.

Así lo constatan los datos estadísticos reunidos por Cepiadet, que aclaran dónde se ubica la mayor población en situación de pobreza «multidimensional» que, según reconoció el gobernador Salomón Jara Cruz, afecta al 60% de las y los oaxaqueños.

La pobreza se ubica mayoritariamente en 226 municipios indígenas donde el 80% de su población se encuentra en situación de pobreza.

Por lo que se refiere a nivel de escolaridad, existe un gran contraste entre quienes hablan y quienes no, una lengua indígena; solo el 6.2% de la población que habla una lengua indígena alcanza a llegar al nivel superior, mientras que este porcentaje es de 23.1% entre quienes no hablan una lengua indígena.

Por el contrario, el 43% de la población que habla una lengua indígena solo tiene la primaria incompleta, mientras que entre quienes no hablan una lengua indígena este porcentaje es de 11.5%.

Y en materia de impartición de justicia, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad 2021, en México hay 11 mil 799 personas privadas de la libertad que hablan una lengua indígena, y de las 32 entidades del país, en Oaxaca se encuentra la mayor cantidad de personas privadas de la libertad que hablan una lengua indígena, siendo el cereso de Tanivet, de entre todos los centros penitenciarios del país encuestados, el que registra la mayor cantidad de personas internas que hablan una lengua indígena, con 466 personas que representan el 31.3% de la población total de dicho penal.

Por eso, este 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, Cepiadet convoca a la reflexión sobre las condiciones en que viven la mayoría de las y los hablantes de lenguas indígenas de la entidad, que siguen siendo folclorizados, excluidos, discriminados y desatendidos por las instituciones del Estado.