Flor de María García, tercer lugar en los 100K del Ultra Trail Oso Negro

En su debut en la distancia de los 100 kilómetros, la oaxaqueña se ubicó en la tercera posición general femenil de la competencia realizada en Santiago, Nuevo León

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía TERRITORIO SCORE).- Con un tiempo de 24 horas y 59 minutos y 59 segundos, la oaxaqueña Flor de María García Peralta conquistó la tercera posición general de los 100 kilómetros del Ultra Trail Oso Negro, el cual se disputó el pasado fin de semana con salida en Villa de Santiago, Nuevo León, al este de la ciudad de Monterrey.

El Ultra Trail Oso Negro es reconocida como una de las carreras de trail más técnicas de Mexico, única en su tipo ya que representa un reto físico y mental al internarse en la Sierra de Santiago, reto en el cual participan atletas nacionales e internacionales de alto rendimiento en las pruebas de 50, 70 y 100 kilómetros.

En su debut en la distancia de los 100 kilómetros, la integrante del club del corredor Mario Meneses consiguió ubicarse entre las primeras 3 mujeres en cruzar la línea de meta y lograr el desafío.

Flor de María García Peralta se inició en la actividad atlética desde hace 3 años y tras un accidente que impidió su participación en el Trail de la Sierra Mixe, la corredora oaxaqueña logró su destacada participación en la competencia avalada por la International Trail Running Association (ITRA).

“Me siento muy emocionada y satisfecha por el logro, enormemente agradecida con la montaña que me puso en mi lugar de la mejor manera, con Dios y sobre todo con mi cuerpo y mente que no me abandonaron”, expresó la atleta al ser entrevistada a su regreso a Oaxaca

Y agregó: “Estoy feliz de que todo lo trabajado se puso en práctica y la recompensa es enorme”.