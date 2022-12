«Manos atadas», un corto que alerta sobre el abuso sexual infantil

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- En México, cerca de 30 por ciento de las y los infantes sufren alguna clase de abuso sexual, y casi el 85 por ciento de esos infantes son niñas. Esta es una de las razones que motivó la realización del cortometraje Manos atadas, señaló su director, Francisco Barragán, previo al estreno del mismo.

«Es bien duro y para mí fue muy complicado exponer el tema porque tengo personas que quiero que han pasado por una situación así, y lo hice pensando en que se platique en la familia, con personas que hayan sufrido una agresión sexual, porque no debe quedar en silencio algo que no deseamos para otras personas», comentó el joven realizador oaxaqueño, quien recalcó un dato que es bien sabido: la mayoría de los casos de abuso infantil provienen de algún familiar: padre, madre, padrastro, tía, etc.

Protagonista de la producción cinematográfica, Ricardo Jiénez expresó que las estadísticas no mienten y, desafortunadamente, el abuso infantil llega a todos los rincones del mundo y a menudo ocurre en lugares y áreas donde los niños deberían estar más protegidos: dentro de los hogares, en las escuelas y a través de Internet.

«La idea de este corto has sido generar un impacto social positivo para que todos reflexionemos acerca del tema, que no solo sea ver y oír, sino sobre todo actuar, hacer algo al respecto. Es por ello que realicé el casting, porque quiero ser un actor que mediante su trabajo sea capaz de visibilizar todas aquellas problemáticas sociales que deberían tener mayor relevancia en todos los sectores; social, educativo, político, etc.», agregó el actor originario de la región mixteca.

Además, recalcó, «me gustan los retos, hacer personajes que me hagan salir de mi zona de confort porque me ayudan a prepararme no solo como actor, sino también como persona».

Ricardo Jiménez, joven mixteco egresado de la Facultad de Idiomas de la UABJO, y activista de lenguas indígenas, es un actor con más de ocho años de experiencia, bailarín folclórico y maestro de lenguas.

El cortometraje Manos atadas, que contó también con las actuaciones de Nayelli Dovalí y Estrella Flores, se proyectó el sábado 17 de diciembre en la Sala Juárez de la Facultad de Bellas Artes de la UABJO, dentro del Festival de Cortometraje «Acción en corto» organizado por estudiantes de la Licenciatura en Gestión Cultural.

También se presentaron los cortometrajes Nendok entre lagunas, hablado en lengua huave y La prueba, de Gabriel Castro, entre otros. Además de la participación de invitados especiales como los gestores culturales Laura Mancebo, Juan Pablo Vasconcelos y Juan Robles.