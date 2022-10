Del 21 al 30 de octubre, ven a la FILO al Centro de Convenciones

SANTA LUCÍA EL CAMINO, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía FILO).- La tarde de este viernes fue inaugurada la 42 Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO), que este año regresa a su formato presencial en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO).

Esta fiesta de las letras se desarrollará del 21 al 30 de octubre con casi 400 actividades y cerca de 300 invitadas e invitados, además de 64 stands de expositores, bajo el tema El espacio y sus posibilidades.

Para dar inicio a este evento, estuvieron presentes en el presídium Vania Reséndiz Cerna, directora general de la FILO; Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca; y Francisco Martínez Neri, presidente municipal de Oaxaca de Juárez.

Al dar su mensaje, Vania Reséndiz declaró que al preparar esta edición de la feria “vino a mi mente que fue en 2019 la última vez que nos encontramos en este lugar y lo duro que ha sido para la industria editorial vivir estos tiempos. Cuando pude saludar a las personas que montan los stands, que colocan los libros, sentí un profundo agradecimiento porque son las librerías, las editoriales, las imprentas, los autores, los periodistas y todes quienes colaboran los que logran que se construya una Feria como ésta. La FILO es y será siempre su hogar”.

Por su parte, Martínez Neri manifestó que “la FILO es uno de los acontecimientos más importantes del estado, donde el municipio de Oaxaca de Juárez juega un papel importante el proponerse formar una ciudad educadora, que mucho se refuerza con estos eventos. Con toda la modestia del mundo hemos tratado de contribuir con este gran acontecimiento, para que se siga fortaleciendo y siga dando mucho y bueno que decir de Oaxaca”.

Al declarar inaugurada la 42 FILO, el gobernador del estado dijo que “alguna vez leí que lo único que no le pueden quitar al ser humano son sus ideas. En esta pandemia todas y todos vivimos en espacios cerrados, pero sin duda los libros nos regalaron esta posibilidad de seguir soñando, se seguir pensando ese reencuentro, de reflexionar, debatir, pensar qué ruta queremos para la sociedad o para uno mismo. Me entusiasma mucho pensarlo. Oaxaca tiene una sinergia única en su identidad con la FILO”.

Acompañaron también este acto inaugural Karla Villacaña Quevedo, titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca; Bernarda González Rivas, Presidenta honoraria del DIF municipal Oaxaca de Juárez; Guillermo Quijas-Corzo, coordinador de Programación de la FILO; Andrea León Martínez, directora de Producción y Contenidos de la FILO; Cristian Carreño López, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO); Camila Sosa Villada, escritora, actriz y dramaturga argentina; e Ivar da Coll, Ilustrador y escritor colombiano homenajeado en esta edición de la FILO.

Como en cada ocasión, la FILO espera recibir a cerca de 100 mil visitantes para disfrutar de manera gratuita de sus actividades dividas en programas según las edades, ocupaciones e intereses del público: programa Literario, Bebeteca, FILO Chamacos, FILO Jóvenes, Talleres, Suena la FILO y Programa de Profesionales. Asimismo, se lanzará la octava convocatoria para el Premio Internacional de Literatura Aura Estrada, para narradoras que tengan entre 18 y 35 años de edad.

En cada edición la FILO homenajea y reconoce a personas por sus aportes en el campo de las letras, el arte o el trabajo social. En la edición 42 el Homenaje FILO a la trayectoria será para Sofía Robles Hernández, activista y primera presidenta municipal de Santa María Tlahuitoltepec en 500 años. Asimismo, el homenaje del área infantil y juvenil será para el escritor e ilustrador colombiano Ivar Da Coll, cuyos libros han sido traducidos al inglés, al chino, al sueco y al danés.

La 42 FILO convoca a agentes de la vida cultural y formativa de diversos territorios para dialogar entre ellos y con las y los visitantes. Luego de una larga espera, finalmente vuelve a su formato presencial esperando la compañía del público para el cual esta Feria es organizada cada año por Fondo Ventura A. C, Editorial Almadía y La Proveedora.

No le tengo tanto respeto a la literatura: Camila Sosa Villada en la 42 FILO

Para inaugurar la 42 Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO) se ofreció una conversación con la escritora, actriz y dramaturga argentina Camisa Sosa Villada, cuya novela Las malas fue considerada una de las mejores novelas publicadas en 2019 y ha sido traducida a más de diez idiomas. Acompañaron a esta autora la poeta y narradora oaxaqueña Clyo Mendoza, y la lingüista, activista y escritora mixe Yásnaya Elena A. Gil.

Sosa Villada, quien se identifica como travesti y conoce de cerca el mundo de la prostitución por haberla ejercido, aseveró que la experiencia de una identidad (en su caso la travesti) es intransferible, por lo cual difícilmente un autor o autora podría escribir sobre un mundo que desconoce. A pesar de eso, declaró que desde hace algunos años decidió “despegarse” de aquello, y dejar de ser “la escritora travesti” para asumir dicha identidad como una experiencia más en su vida.

“Decidí no hacerme más cargo de esa demanda de responder por un colectivo (el travesti y transexual), que además es una carga enorme, es agotador”. Sobre esto mismo, dijo que desde 2019 cuando se publicó Las malas, las y los reporteros le hacen las mismas preguntas, que van más sobre su vida personal que sobre su obra. “La identidad es una reducción de la experiencia”, aseguró.

La experiencia de ser travesti y haber trabajado como prostituta dijo, “es importante para mí porque me ha servido para hacer literatura”. Además, de esto, explicó que en su obra recurre mucho a la tradición oral. Prueba de ello es la inclusión constante de la Difunta Correa, una santa venerada al margen de la religión oficial en su natal Argentina. “Tuve una educación escueta, pero tenía las cosas que se contaban en mi familia, en mi pueblo. Tengo poco de donde agarrarme intelectualmente, pero mucho emocionalmente”.

Sobre este mismo tema, la importancia de las historias sobre la literatura misma, apuntó que “al hacerme escritora descubrí que era más erudita una tarde en la casa de mi abuela que una cena con escritores”.

Sosa Villada ha incursionado tanto en la poesía como en la narrativa, pero dijo que el límite y las diferencias entre ambos géneros no le importan, que eso es más del interés de los editores. Expresó también que la literatura para ella no es tan importante. “Lo importante es juntarte con tus amigos, con tu familia, hacer un viaje. No le tengo tanto respeto a la literatura. Hay escritores que sí dicen que es muy importante la literatura, pero porque quieren ser importantes ellos”.

Con un amplio sentido del humor, esta charla abrió el programa de casi 400 actividades gratuitas que se desarrollarán hasta el 30 de octubre en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) como parte de la 42 FILO.