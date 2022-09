Leopoldo Méndez sigue influyendo en el arte mexicano

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Al considerar a Leopoldo Méndez como uno de los grandes maestros del arte gráfico en el mundo, con una fuerte influencia en el arte de México actualmente, la investigadora Deborah Caplow conformó la muestra Leopoldo Méndez ¡Presente! El artista y su entorno, que se presenta en dos espacios creados por el artista Francisco Toledo: el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa).

Caplow, curadora de la muestra, explicó que ésta surgió de la mente del maestro Toledo, “la Colección Toledo-INBA posee varias obras de Méndez, de sus compañeros del Taller de Gráfica Popular y del artista José Guadalupe Posada, y era un deseo del maestro que se expusiera la obra. Yo quería hacer una exposición que pusiera la obra de Méndez en su contexto y la continuación de su presencia en el arte de México de hoy”.

La curadora, quien realizó su tesis de doctorado en historia del arte sobre la obra de Leopoldo Méndez, comentó que fue un grabador muy importante pero “no tan conocido, aunque fue adulado por sus contemporáneos. En mi opinión -dijo-, es uno de los grandes maestros del arte gráfico en el mundo, su obra es muy amplia y trata de muchos temas. Tiene una influencia muy grande en el arte de México de hoy. También vamos a presentar en la exposición la obra de Posada, a quien Méndez admiraba muchísimo y fue uno de los primeros artistas que mostró una influencia grande de Posada”.

Caplow consideró importante relacionar la obra que se expondrá con la situación actual porque “los problemas del mundo siguen siendo muy parecidos, y es importante reconocer la lucha contra la injusticia, la guerra, valorizar la vida y cultura de México que está en la mente de los grupos que se formaron en esas épocas.

“Para mí, Leopoldo Méndez era un hombre y artista muy dedicado a la justicia, a la vida, a la cultura, muy honesto y apegado a los valores de una generación de artistas que se formaron después de la Revolución con la idea que los artistas pueden ser los representantes del pueblo, que están haciendo su arte en servicio del pueblo. Leopoldo es único en este sentido, no buscaba fama, ni dinero, al igual que Posada, era un poco anónimo, trabajaba colectivamente y siempre estaba luchando contra la guerra, la corrupción, y en favor de las personas que sufren o que están oprimidas y para un mundo mejor”, mencionó quien es autora del libro, Leopoldo Méndez: Revolutionary Art and the Mexican Print.

La exposición

La exposición en el IAGO comienza con una selección de obras de José Guadalupe Posada. Hay obra temprana de Méndez y sus compañeros, y en el CaSa se presenta la obra de la etapa de los años 40, 50 y 60, de Méndez y sus contemporáneos, y una selección de piezas, de artistas del presente, marcadas por la influencia de Méndez.

IAGO

Presenta a Posada como inspiración y luego las obras de Méndez y sus compañeros en los años 20 y 30, “hay una división muy clara, porque en la primera etapa fueron construyendo un vocabulario de arte gráfico – político y estaban experimentando mucho. Luego tuvieron una idea más amplia del arte político”, detalló la curadora.

CaSa

“En el CaSa la exposición se enfoca en secciones: hay un núcleo de la Segunda Guerra Mundial, otro trata de historia y política de México, otra sala de la vida cotidiana y la cultura mexicana y una más donde se puede ver unas piezas que hizo Méndez para una serie de películas de la época de Oro del cine mexicano; realizó varios grabados para su amigo el cinematógrafo Gabriel Figueroa. Luego vamos a presentar una pared de arte contemporáneo, con artistas de Oaxaca y la Ciudad de México”.

Esta exposición es resultado del trabajo colaborativo entre la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) a través del IAGO, Amigos del IAGO y del CFMAB A.C., CaSa y el Museo del Estanquillo.

Durante la inauguración estuvieron presentes: Pablo Méndez, hijo de Leopoldo Méndez, Hazam Jara, director del IAGO, Daniel Brena, director del CaSa, Lucina Jímenez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Deborah Caplow, curadora de la exposición y Henoc de Santiago, director del Museo del Estanquillo.