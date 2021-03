Mostrará el CFMAB la obra de Rame Cuen en la muestra Sentimientos y Emociones

Oaxaca, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Con la apertura de la muestra Sentimientos y Emociones del fotógrafo Rame Cuen el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB) inicia su ciclo de exposiciones de 2021. En septiembre de este año el espacio fundado por Francisco Toledo cumplirá 25 años de fundación.

Conformada por más de 40 fotografías y piezas mixtas, Sentimientos y Emociones, muestra la evolución en el quehacer artístico de Cuen desde sus inicios hasta la actualidad, en donde a causa de los procesos globales que detonara la pandemia, el propio Cuen otorga una nueva lectura a sus proyectos anteriores y da cierre a una etapa artística.

La exposición curada por Elisabeth Biondi podrá ser visitada, con previa cita, a partir del 6 de marzo y hasta mediados de mayo. La selección reúne imágenes inéditas o nunca antes expuestas en territorio mexicano de los proyectos C​arnales bajo el puente, Acompañante, Migrando en el espejo, Elise the last dance​ , La otra historia y Nadie es de aquí que a través de una diversidad de diálogos muestran la constante búsqueda del autor por confrontar e interpretar nuevas circunstancias y paradigmas de la imagen.

Rame Cuen es egresado de la maestría en Media Arts & Film de The New School (2010), tiene estudios en el Centro Internacional de Fotografía (2000) y Parsons School of Design (2016) su trabajo se ha distinguido por un enfoque transdisciplinario en el que las artes visuales y la música juegan un papel primordial. Ha desarrollado y participado en diversas exposiciones colectivas e individuales presentadas en Estados Unidos, México, China, Londres y Argentina.

​Carnales bajo el puente, Elise, ​The last dance, Liberty is suicide son algunas de sus publicaciones​.

En la actual muestra de Cuen colabora en la curaduría Elisabeth Biondi quien fue la editora visual de The New Yorker durante 15 años, desde 1996 hasta el 2011; al término de este periodo se convirtió en curadora independiente, escritora y maestra.

Sentimientos y Emociones se enmarca en el 25 aniversario del CFMAB, espacio fundado el 17 de septiembre de 1996 en la ciudad de Oaxaca por el artista Francisco Toledo con el objetivo de promover la imagen y el conocimiento fotográfico a través de exposiciones, talleres y conferencias.

La asociación civil Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo da seguimiento al trabajo que desarrolla este y las instituciones culturales fundadas por el maestro Francisco Toledo.

Para visitar la muestra el día 6 de marzo deberán hacer una cita en el teléfono 5169800. Cuidando la salud de los visitantes y colaboradores del CFMAB el aforo máximo dentro de las salas es de 6 personas, se recomienda que las visitas «grupales» (de 3-6 personas) sean de preferencia familiares, de no ser así, es responsabilidad de los mismos seguir las medidas sanitarias y tener conocimiento de no presentar síntomas que pongan en riesgo la integridad del público en general.

Las micro inauguraciones solo serán el día sábado 6, después de ese día el horario de apertura para visitar la exposición será de: miércoles a sábado de 10 a 16 horas y domingo de 10 a 14, sin necesidad de hacer cita.

Tomando en cuenta las recomendaciones por la COVID-19, compartimos el reglamento para poder ingresar como visitante al CFMAB:

Se reitera que el saludo de mano, beso o abrazo no está permitido

Uso obligatorio de cubre bocas (no pañuelos, paliacates, prendas, etc.)

Tomarse la temperatura antes de entrar a nuestras instalaciones

Uso de gel antibacterial y del tapete en la entrada.

Seguir las señalizaciones de entrada, salida, así como guía para observar la exposición.

Estornudar, toser en el ángulo del codo, no tocarse la cara con las manos, sobre todo nariz, boca y ojos, distanciamiento de por lo menos 1.8 metros entre personas.

