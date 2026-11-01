Alcaldes de Oaxaca, convocados a integrarse a red de colaboración con alcance binacional

A iniciativa de Organizaciones Unidas de América, el próximo 14 de noviembre se presentará a nuevos integrantes de la Red de Presidentes Municipales del Estado de Oaxaca en el MEAPO

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Con el propósito de fortalecer la vinculación entre los municipios oaxaqueños y las comunidades migrantes radicadas en Estados Unidos, Organizaciones Unidas de América (OUA) convocó a las y los presidentes municipales de la entidad a integrarse a la Red de Presidentes Municipales del Estado de Oaxaca, una iniciativa que busca impulsar proyectos de desarrollo, intercambio y cooperación entre ambos territorios.

El embajador de OUA en Oaxaca, Patricio Azamar García, Secretaria de Comercio Exterior Erika Magali Castro Fabian y La presidenta de OUA, Erika Matías,explicaron que la propuesta surge de la necesidad de construir una agenda común entre autoridades municipales y organizaciones de migrantes, aprovechando la experiencia, el talento y los recursos existentes a ambos lados de la frontera. Señaló que la participación coordinada permitirá generar mayores beneficios para las comunidades de origen y fortalecer la representación de los municipios ante distintas instancias.

Entre los principales temas que se pretenden desarrollar destacan los intercambios culturales, el turismo binacional, la educación, el emprendimiento, la atracción de inversiones y el impulso a proyectos productivos. Asimismo, se contempla facilitar el acceso a fondos gubernamentales, promover donaciones sin cargo aduanal y generar programas de capacitación académica para las comunidades participantes.

Azamar García y su equipo de trabajo expresaron que uno de los objetivos centrales de esta instancia binacional ,es fomentar la colaboración entre municipios que comparten retos y oportunidades similares, además de estrechar la relación con las organizaciones de migrantes interesadas en contribuir al desarrollo de sus lugares de origen. Agregó que una propuesta respaldada de manera colectiva tiene mayores posibilidades de generar resultados y obtener apoyos en beneficio de la población.

De acuerdo al evento e invitación de cada municipio y organización, mantendrá su autonomía y decidirá de manera voluntaria su participación en los distintos proyectos y convenios que puedan surgir dentro del proyecto.

La presentación de cada uno de sus integrantes, así como la entrega de nombramientos, se llevará el día 14 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas, en el Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca (MEAPO), ubicado en San Bartolo Coyotepec, donde se espera la asistencia de autoridades municipales y representantes de organizaciones comunitarias interesados en explorar nuevas vías de colaboración binacional.

Finalmente, Patricio Azamar García , Erika Magali Castro Fabian y Erika Matías reiteraron la invitación a las y los alcaldes oaxaqueños para formar parte de este esfuerzo, al considerar que la coordinación entre gobiernos locales y la comunidad migrante puede convertirse en una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo social, económico y cultural de los municipios del estado.