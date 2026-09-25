San Pedro Pochutla se prepara para celebrar cultura, naturaleza y deporte

Fiestas patronales, pesca deportiva y ciclismo de montaña forman parte de la agenda de actividades

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Turismo del Estado (Sectur Oaxaca) anunció que San Pedro Pochutla, en la región Costa, se alista para vivir celebraciones que reunirán cultura, riqueza natural y deporte con la fiesta patronal del Día del Ángel, el Tercer Torneo de Pesca Puerto Ángel y la competencia de ciclismo de montaña “La Iguanera”.

La subsecretaria de Operación Turística, Mariel López Villatoro, informó que Puerto Ángel celebrará su fiesta patronal en honor al Ángel Custodio, del 23 de septiembre al 4 de octubre, con distintas actividades deportivas, culturales y religiosas, entre las que destacan la carrera atlética el 27 de septiembre, un recorrido de embarcaciones el 1 de octubre y la presentación de la Guelaguetza el 2 de octubre.

En coordinación con el Club de Pesca Puerto Ángel, se realizará el Tercer Torneo de Pesca, del 2 al 4 de octubre, en Playa Panteón, con las categorías de pez vela, marlín y dorado, y una bolsa de premiación de más de un millón de pesos. Habrá música en vivo y un baile popular al cierre del torneo.

Las personas interesadas en participar pueden consultar la página de Facebook del Club de Pesca Puerto Ángel.

Por otra parte, en coordinación con el comité organizador de “La Iguanera”, se invita a esta competencia de ciclismo de montaña, que se llevará a cabo el 14 y 15 de noviembre, con distancias de 60 y 25 kilómetros, además de una categoría infantil. La justa reunirá a participantes estatales, nacionales e internacionales, quienes recorrerán los atractivos naturales de San Pedro Pochutla.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 15 de octubre a través del sitio http://www.laiguanera.com.mx.

López Villatoro resaltó que estas actividades representan una oportunidad para conocer la diversidad natural y cultural de la costa oaxaqueña, por lo que extendió la invitación a visitantes a ser parte de estas celebraciones y disfrutar de la oferta turística de San Pedro Pochutla.