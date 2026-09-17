Sesiona el Observatorio de Participación Política de las Mujeres celebra

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- Este jueves se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2026 del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca (OPPMO), con la participación de las instituciones permanentes que lo integran.

Durante su mensaje de bienvenida, la consejera presidenta del IEEPCO y presidenta del Observatorio, Elizabeth Sánchez González, señaló que, de cara al Proceso Electoral Ordinario 2026-2027, es preciso reconocer que la participación política de las mujeres no es una concesión, un acto de buena voluntad ni un asunto accesorio de los procesos electorales, sino un derecho humano y una condición indispensable para una democracia verdaderamente representativa. Asimismo, aseguró que garantizar este derecho no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres.

“Corresponde a las instituciones, a los partidos políticos, a quienes participan en las contiendas electorales, a los medios de comunicación, a las organizaciones de la sociedad civil y, en general, a toda la sociedad”, afirmó.

Sánchez González reiteró la disposición del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para contribuir a que el proceso electoral se desarrolle con apego a los principios que deben regir toda elección democrática: legalidad, imparcialidad, certeza, independencia y máxima publicidad, así como, de manera transversal, igualdad y no discriminación.

Durante la sesión se presentaron los informes de actividades de la Secretaría de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

Como parte del orden del día, las instituciones integrantes del OPPMO emitieron un posicionamiento conjunto en el marco del inicio del Proceso Electoral Ordinario 2026-2027, mediante el cual refrendaron su compromiso de promover, proteger y garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y libres de violencia.

En su intervención, el fiscal especializado en Delitos Electorales y secretario técnico de este observatorio, Iván García López expresó el compromiso de la fiscalía para sumar esfuerzos que permitan construir condiciones de participación política de las mujeres libres de violencia .

Por su parte, la magistrada presidenta del TEEO, y vocal del OPPMO, Sandra Pérez Cruz recalcó la importancia de atender de manera integral y coordinada los casos de violencia que pudieran presentarse, para garantizar los derechos de todas las mujeres.

Así mismo, la titular de la Secretaría de las Mujeres, quien también funge como vocal del OPPMO, Rogelia González Luis, hizo hincapié en la necesidad de seguir fortaleciendo una cultura democrática incluyente, libre de violencia en la que participe de manera activa toda la sociedad.

A la sesión también asistieron, por parte del IEEPCO, las consejeras electorales Zaira Alhelí Hipólito López, Jessica Jazibe Hernández García y Gabriela Espinoza Blancas; los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas; el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Freddie Aguilar Aguilar; y la contralora general, Rosa Elia Vásquez Flores.

También estuvo presente la magistrada del TEEO, Gloria Ángeles Cruz López, así como representantes de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil: Guillermina Juárez, de Mano Vuelta, y Rubí Salazar, de AÚNA.