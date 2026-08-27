Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Sicarú Lula’ hace crecer la música de Oaxaca en sus comunidades

AGENCIA MONTOYA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Mediante la estrategia, Sicarú Lula – Linda Oaxaca se impulsa la formación musical de niñas, niños y jóvenes de la Agencia Montoya, en Oaxaca de Juárez.

Con dicha estrategia se ha beneficiado a 9 niñas y niños con instrucción musical, lo cual favorece a diez familias de esta demarcación de la capital oaxaqueña.

Luego de tres meses de clases impartidas por dos maestros de música, este miércoles participaron las y los niños de Montoya en la presentación oficial de los resultados de sus clases de música con el apoyo técnico y logístico de la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca, (Seculta).
Con música, formación y comunidad, la Secretaría de Culturas y Artes mediante Sicarú Lula’ fortalece el talento de las nuevas generaciones y mantiene vivo el legado musical de Oaxaca

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