Alerta por altas temperaturas en Oaxaca y sus regiones

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, un fuerte anticiclón sobre el centro de México generará baja probabilidad de lluvias, ambiente muy caluroso y alta radiación solar.

Por lo anterior, se esperan marcas térmicas de 38 a 42 grados en municipios de la Costa, Istmo de Tehuantepec, Sierra Sur, y Cuenca del Papaloapan.

Este evento de calor extremo (ola de calor) se presentará lo que resta de abril con periodos muy calurosos, que se extenderán hasta las primeras horas de la noche.

Se recomienda usar ropa ligera y holgada de colores claros, evitar la exposición directa y prolongada a los rayos del sol, en especial de 11:00 a 16:00 horas, beber líquido de manera constante, aunque no haya sensación de sed y usar sombreros, gorras y sombrillas.