Cuenta el C5i con casi 2 mil cámaras de videovigilancia, para mejorar la seguridad pública en Oaxaca

Las mil 900 cámaras del C5i instaladas en la capital oaxaqueña se conectarán con las de 23 Centros de Comando y Control C2 y Arcos de Seguridad ubicados en diversos municipios del territorio estatal

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La puesta en marcha del C5i cumple con la Estrategia Nacional de Seguridad, que mandata el fortalecimiento de la inteligencia e investigación; además, significa un paso hacia el replanteamiento de la estrategia de seguridad estatal para consolidar a Oaxaca entre los cinco estados más seguros del país, aseveró la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Karina Barón Ortiz.

Barón Ortiz, quien participó este lunes 10 de noviembre en la inauguración del C5i, detalló que las mil 900 cámaras de videovigilancia con que cuenta este Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia se irán conectando progresivamente con las de 41 Centros C2 del interior del estado, instalados con apoyo del gobierno del estado.

Asimismo, destacó la interconexión con las cámara de videovigilancia de 30 Arcos Seguridad del Registro Público Vehicular (REPUVE), entre los cuales figuran los instalados este año en Pinotepa Nacional, la autopista a Puerto Escondido, Oaxaca de Juárez, Matías Romero, Etla, Chahuites, Tlaxiaco y en la Central de Abasto de la capital oaxaqueña, todo ello para recibir, analizar y procesar información en tiempo real, de forma coordinada con los tres niveles de gobierno, sobre vehículos con reporte de robo.

El C5i opera, además de las mil 900 cámaras, 30 arcos de seguridad y 7 drones de alta tecnología de la Unidad Policial de Inteligencia Aérea; monitorea a través de 100 pantallas, atiende ⁠⁠120 botones de emergencia y está conectado a la Plataforma Mujer Segura con 227 puntos de atención policial.

A sus 2 nuevas torres de comunicación y 3 puntos móviles de monitoreo, se suma 50 por ciento más de personal para brindar atención en las líneas de emergencia 911 y 089.

“El C5i es un compromiso cumplido más de nuestro Gobierno y hoy comienza una nueva etapa con la que esperamos seguir mejorando los indicadores y la percepción de la ciudadanía en materia de seguridad y confianza”, expresó el gobernador Salomón Jara Cruz al inaugurar el edificio equipado con tecnología de punta, acompañado de autoridades de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y Marina (Semar), municipales e integrantes de su gabinete.

Esta infraestructura marca un precedente en Oaxaca, ya que la pasada administración solo dejó 640 cámaras para la videovigilancia, de las cuales solo el 60 por ciento funcionaban.