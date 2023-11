Tristeza | Rbiinlaaza

ELIZABETH A. CASTILLO MARTÍNEZ | LIAAZHNY 2021

Tristeza

Ya han pasado muchas lunas,

me duele el corazón,

mis días pesarosos son,

pareciera que el cielo llora conmigo,

y el viento canta triste cuando pasa.

Ya no puedo llorar,

mis ojos se han secado,

desde que nuestro padre requirió tu presencia.

¿Por qué te llevaría?

¡Te extraño tanto!

Todos los días pienso

cómo podré vivir

ahora que ya no estás.

Hay noches, que no puedo dormir,

salgo de nuestra casa, veo el cielo,

¿Dónde estás, por qué te fuiste?

¿Por qué me dejaste tan sola?

A veces siento que aún estás conmigo,

y te digo tantas cosas…

Puedo sentir tus brazos en mi cuello

así como cuando me abrazabas,

con el corazón le suplico a Dios

que estés con él, allá en el cielo

y que para mí regale la resignación



Rbiinlaaza



Va gudeed cienn de buú

rac lasduaá,

de xhii nalaass naa,

yabba´a asusa´a ruun cun naá

bii nalaass ruld chi rdeed



Queyti ruu reletti guuna,

va biis de bsluá

desxhii gunab Xhtandii liúu

xhissanii seneb liuu

qusentiand rbiin laaza

xhixhite ruuna xhgaab

xha chelee ibaniia

ann queyti ru sugoó

nuu de gushini

queity releetii gaasia´a

rdiaa liazny, rguia ya yabá

cu´nuu, xhinii siuu?

xhinii bsan ruú naa?



Nuu güelt rliluaá sugó cuun naa

chiy rniniaa liuu

ne rshienia de no´o gunya

sicpacsaa chi rguesuu naa



Cun lasduaa rnaba lo Dad ni rbees

ya yabaá,siuuguaniub

nee par naa iguadbë guel bienlaas.

Poemas en Zapoteco del Valle de Oaxaca (San Juan Guelavía-Tlacolula) de la autoría de Elizabeth Alejandra Castillo Martínez, Seudónimo: Liaazhny que en su lengua materna el Zapoteco, significa Arcoíris. Nativa del pueblo, Doctora en Ciencias de la Educación.