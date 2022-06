Día Mundial del Medio Ambiente: no puedes dejar de respirar

TLAQUEPAQUE, Jal. (sucedióenoaxaca.com/vía ITESO).- En 2020 el Banco Mundial se puso a sacar cuentas y, luego de darle muchas vueltas al ábaco, informó que 4 mil 200 millones de personas en el mundo viven en una ciudad. Esta cantidad equivale a 55 por ciento de la población mundial, es decir, el campo está más deshabitado y los entornos urbanos continúan creciendo.

La proyección del organismo internacional es que en para 2050 serán 7 de cada 10 personas en el mundo quienes vivan en una urbe. Por eso, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, se vuelve de vital importancia reflexionar, primero, sobre los cuidados urgentes para tener un mejor entorno y, en particular, sobre la calidad del aire que respiramos.

El problema con la calidad del aire es que no vemos lo que estamos respirando. Si tú abres la llave y te sale el agua turbia, no la usas, no te la tomas. Pero no puedes dejar de respirar.