«Ni karma ni castigo divino, la pobreza es resultado de malos gobiernos»

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- “Quiero ser gobernadora de Oaxaca para darle a nuestro estado algo que nunca ha tenido: un buen gobierno. Y para eso necesitamos entrarle todas y todos, porque los politicuches solos no se van a ir, los tenemos que sacar”, así abrió su participación Ale Morlan, candidata de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Oaxaca al participar en el debate convocado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

En este ejercicio democrático, en el que las y los candidatos interactuaron con preguntas realizadas por la ciudadanía bajo los temas de derechos indígenas y afromexicanos, migración y combate a la corrupción y transparencia, Ale Morlan fue enfática al destacar que el racismo, discriminación y corrupción que atraviesa Oaxaca empieza en el gobierno y es culpa de la vieja política del PRIMOR.

Resaltó que los gobiernos del PRI y Morena han provocado una dolorosa realidad, donde la pobreza alcanza a 9 de cada 10 personas indígenas, no tienen ni para comer. 8 de cada 10 mujeres indígenas que trabajan, no reciben un sueldo. A nivel nacional, ocupamos el tercer lugar nacional en embarazos de niñas y adolescentes, y el primer lugar en analfabetismo en todo el país.

Nada de esto es normal, no es karma, ni castigo divino. Es resultado de los malos gobiernos. Es muy simple: politicuches, hacen gobiernos cuches.

Y hoy están aquí dos representantes de esos malos gobiernos, responsables de la realidad que vive nuestro estado. ¿Con qué cara vienen a decir que las cosas van a cambiar, si llevan años en el poder y todo sigue igual?”, sostuvo.

La candidata Ale Morlan expresó que los pueblos indígenas tienen todo el conocimiento para gestionar de forma adecuada sus recursos naturales. En ese sentido dijo que ellos van a decir cómo hacer las cosas, “no al revés, porque en mi gobierno si escucharemos a la gente”, planteó.

Además, dijo que la autodeterminación de los pueblos, no será un pretexto para dejar de hacer lo que nos toca: alimento, salud y educación con vías de comunicación eficientes para garantizar esos derechos, pero también alarmó con la realidad de violencia que viven millones de niñas y mujeres en nuestro estado. “El próximo gobierno naranja de Oaxaca será aliado de las mujeres y niñas. La desigualdad y violencia no es normal y no la vamos a tolerar ni solapar, todo el peso de la ley para quienes ejerzan la violencia”.

La candidata de Movimiento Ciudadano también dio a conocer que se estima que 1 de cada 3 personas encarceladas en Oaxaca, son indígenas que no pudieron defenderse adecuadamente, porque no contaron con un traductor durante su juicio, y recriminó al Gobierno del PRI que con solo el .3% del presupuesto que se gasta el gobierno del estado en publicidad. “En Oaxaca podríamos contar con una red de traductores que garantice procesos reales de justicia”.

En el bloque sobre migración, Ale Morlan dijo que es importante reconocer que la gente se va porque en Oaxaca hay poco trabajo y el que hay está mal pagado, porque los malos gobiernos nos han dejado sin futuro.

“Tan solo en el 2020 casi 36 mil oaxaqueños migraron y en total un tercio de las personas nacidas en Oaxaca vive en Estados Unidos. De ese tamaño es el fracaso del sistema que representan Avilés y Salomón”, refirió.

Por ello, la candidata dio su palabra a las personas migrantes y propuso crear el programa de Orientación Financiera y Emprendimiento “para que las remesas que con tanto esfuerzo mandan a sus familias, dejen de irse a pagar la deuda en Coppel y se conviertan en su patrimonio”.

“Además diseñaremos un sistema de información y colaboración entre estado y migrantes para desarrollar proyectos y obras de impacto directo en sus comunidades. En mi gobierno ninguna frontera va impedir que se respeten sus derechos”, sostuvo la abanderada naranja.

Ale Morlan exigió a los politicuches que no quieran engañar a la gente, “pues si supieran cómo resolver el tema de la migración, ya lo hubieran hecho desde hace años y Oaxaca no sería el estado más rico con las personas más pobres”.

En ese sentido, la candidata propuso que, para que migrar sea una opción y no una necesidad, apostará por pasar de la informalidad a la formalidad, crear una red exclusiva de oaxaqueños proveedores, comerciantes y trabajadores, para que sean los oaxaqueños los beneficiarios de los contratos de gobierno y no los cuates de los politicuches.

También sostuvo que el Istmo es ejemplo nacional en generación de energía limpia, por lo que trabajarán con ellos para que la riqueza que genera ese proyecto, se quede en sus comunidades, y Oaxaca sea el principal generador de energía limpia y su principal consumidor. “Haremos de Oaxaca protagonista del desarrollo sostenible y de la lucha contra el cambio climático”, propuso.

En el bloque de Transparencia y Combate a la Corrupción, la candidata naranja enfatizó que el Gobierno de Murat, al que Avilés quiere darle continuidad, entregó más del 70% de los contratos de gobierno en adjudicaciones directas a sus cuates, además de ser el gobierno peor evaluado en materia de transparencia.

“Los gobiernos de Movimiento Ciudadano son los más transparentes del país. Vamos a retomar sus prácticas de buen gobierno, como la Contraloría Ciudadana, integrada por personas intachables, que estarán encargados de vigilar las decisiones y acciones de gobierno”, propuso.

La candidata utilizó una de sus réplicas para hacer un reconocimiento especial para las maestras y maestros del estado, y afirmó que la corrupción también les ha pegado al sector gremial, por lo que les dijo que hoy “tienen una oportunidad en las manos, de hacer un cambio profundo, de cambiar la historia y darle un nuevo color a Oaxaca. Los necesitamos de este lado”.

Finalmente, la candidata de Movimiento Ciudadano le habló a las mujeres, madres y padres de familia, a las y jóvenes, a los comerciantes, empresarios, médicos y a todas y todos los oaxaqueños que se la parten a diario, que no se rajan y que están pensando en irse de Oaxaca por falta de oportunidades, que no tienen por qué elegir entre lo malo y lo peor, y mencionó que Oaxaca si tiene opción: “y es con Movimiento Ciudadano”.