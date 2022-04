La delincuencia arrancó la vida del Chef Arcadio Alcázar

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- «Hoy amanecí lejos de México con una noticia que me deja en shock al enterarme de la lamentable pérdida de este gran gran ser humano, amigo, compañero, chef, mano derecha, excelente padre, abuelo; sí, ya era abuelo, y era el abuelo joven más cariñoso que conocía; amaba a su mujer, a su familia, a su gente. ¡Daba todo por ellos!» Así inicia la carta escrita por la propietaria del restaurante El Asador Vasco Plaza del Parque, donde se desempeñaba desde hace ocho años el Chef Arcadio Alcázar Fuentes, a quien la delincuencia le arrancó la vida la noche del martes 26 de abril.

De acuerdo con versiones de diversos medios de comunicación, Arcadio Alcázar y su esposa, Yazmín Muruaga, recibieron disparos de dos personas que intentaron asaltarlos afuera de su domicilio. Arcadio falleció y Yazmín se encuentra hospitalizada.

«Siempre preocupado por el bienestar de todos los que lo rodeaban. Sus compañeros lo amaban, era ese motor que impulsaba y motivaba a todos. El hiperactivo, el que no se estaba quieto, con tantas ideas, tanto entusiasmo que contagiaba a todos los que tuviera cerca. Con una sonrisa franca, abierta, humilde, sincera», continúa el texto publicado en la cuenta de Facebook del Asador Vasco Plaza del Parque la mañana de este miércoles.

En diferentes notas periodísticas consultadas, se menciona que Arcadio Alcázar había recibido amenazas e incluso había sufrido un intento de incendio de su domicilio, donde alguien incendió la puerta de acceso, hecho que fue denunciado ante la Fiscalía.

«Fue mi confidente en muchas cosas, mi compañero, mi amigo, el que siempre me decía no se preocupe señora con una sonrisa abierta que contagiaba, nos quedaron muchos planes por cumplir, muchos proyectos. Tantas cosas que quería hacer, tan lleno de vida. Contigo inicié este proyecto El Asador Vasco Plaza Parque, fuiste el alma y mi compañero de batallas desde hace 8 años», prosigue la publicación.

«Le arrebataron la vida a una persona tan llena de vida y además una persona que aportaba tanto a nuestra sociedad, a nuestro México. Era un creativo nato, con sus manos hacia arte, lo traía en la sangre por su padre el maestro Juan Alcázar. Hacia arte en todo lo que tocaba, nunca olvidaré tus tapetes del día de Muertos, hacías magia Arcadio. Esa magia se queda ahora entre nosotros».

La noticia del homicidio del hijo de los artistas oaxaqueños Juan Alcázar y Justina Fuentes se ha propagado desde la madrugada en las redes sociales, con múltiples expresiones de pésame y la exigencia de que se investigue el crimen y se aplique la justicia.

«Una gran pérdida y me dueles México. Me duele tu delincuencia, tu inseguridad, hoy nos tocó de cerca vivir esto, hasta que no te toca las entrañas es cuando te das cuenta el hilo tan frágil del que colgamos. Hoy que estoy lejos de ti, veo todo desde otra perspectiva y duele aún más.

«Que encuentres el camino de luz, te nos adelantaste… Descansa en Paz querido AMIGO».