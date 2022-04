«Mi propósito, despertar emociones cuando canto»: Manolo Vargas

OAXACA, Oax- (sucedióenoaxaca.com).- Manolo Vargas está de vuelta por Oaxaca, su tierra, la ciudad donde incursionó, desde que era niño, en los escenarios.

Pero aquel niño simpático que alegraba los festivales escolares y reuniones familiares; el adolescente que prometía convertirse en artista, es hoy, a sus 25 años, un experimentado cantante a punto de egresar del Conservatorio Nacional donde estudia canto operístico.

Emocionado, comenta que para él es muy significativo cantar como solista en Oaxaca: «Mi reencuentro con mis paisanos, con mi querida gente de Oaxaca, donde, yo creo que desde que me fui al Conservatorio, no había cantado como solista. Por eso es muy importante para mí invitar a todas las personas para que asistan a los conciertos que brindaré el 8, 17, 23 y 24 de abril».

Previo a esta serie de conciertos, el primero este viernes 08 de abril a las 19:00 horas en el templo del Carmen Alto de la capital oaxaqueña, Sucedió en Oaxaca conversó con Manolo Vargas donde expuso su forma de entender el canto, y su deseo de convertirse en un artista representativo de México dentro y fuera del país.

Espigado, con una impecable guayabera blanca con detalles bordados en azul, pantalón obscuro, zapatos brillantes, Manolo Vargas pareciera dispuesto para entrar al escenario.

Relata que debido a la pandemia, durante dos años solo había ofrecido presentaciones virtuales. Ahora, con la reactivación de las actividades casi de forma habitual, ha empezado a tener varios compromisos que le obligan a estar viajando continuamente, pero el arraigo y su amor a Oaxaca, a su familia y a su gente, ha sido suficiente motivo para programar los cuatro conciertos de abril.

-¿A quién dedicarás estos conciertos?

-Están dedicados a todas las personas que han sufrido la pérdida de algún ser querido, y a mi familia. El Covid se llevó a seres queridos muy importantes en mi vida, y eso me hace valorar mucho venir a Oaxaca y cantarle también a mi familia: mi mamá y mis abuelas, las más importantes de mi vida, que siempre me apoyan. Cantarles me llena de satisfacción. Y, por supuesto, vengo a cantar también para amistades y toda la gente que ya ha escuchado y conoce a Manolo Vargas, y para quienes no lo conocen, también.

-¿Te contagiaste de Covid alguna vez?

-Tuve en febrero del año pasado. Estuve cuidando a mis tíos que, desafortunadamente, fallecieron de Covid: mi tía, quien me apoyó siempre, falleció el 2 de febrero, y mi tío, hermano de mi abuela, el 1 de marzo. Esa ocasión me contagié, sin embargo no tuve síntomas graves, pero este año 2022, me volvió a dar Covid y me atacó fuerte, estuve una semana en cama, tuve febrícula, se me fe la voz y me sentía muy mal.

-¿Cuál es el aporte de Manolo Vargas en México, donde parece que las grandes voces están en extinción, pero ya empiezan a surgir jóvenes que vienen a su relevo?

-Creo que cantantes hay muchos, pero intérpretes hay muy pocos. El cantante tiene bonita voz y canta en un escenario, pero el intérprete es quien a través del canto llega a fibras muy sensibles de la persona que lo escucha, y le hace sentir lo que el compositor quería transmitir. Intérprete es quien hace sentir al público un beso en la mejilla sin que sea real.

Y, bueno, tenemos actualmente en México a un extraordinario cantante, Javier Camarena, quien está triunfando internacionalmente…

-¿Hacia dónde apuntan las aspiraciones del tenor Manolo Vargas; cómo y dónde se ve en unos cuantos años?

-No veo a Manolo Vargas cantando un protagónico en el Met; me veo más como un cantante de boleros romántico, soy súper romántico. Me apasionan los temas de Manzanero, Agustín Lara. Cantar en mi idioma me permite expresarme totalmente, lo cual no me sucede cuanto canto en otro idioma.

Si solo cantase ópera o género clásico, el público sería muy reducido, y me gusta hacer partícipe al público de lo que canto. No me puedo enfocar a un solo género musical, me gusta mostrar versatilidad. En el concierto del sábado 23 de abril voy a cantar, por ejemplo, música italiana, mexicana y popular, acompañado de un ensamble de cuerdas y piano. Vengan, será un concierto muy acústico.

-¿Estás preparando algún material discográfico?

-Estamos trabajando en la selección de los temas para un primer álbum con varios géneros musicales: bolero, balada, ranchero, y tal vez alguna pieza de concierto mexicana o aria de opera. También estamos planeando el lanzamiento internacional de Manolo Vargas, un fiel representante mexicano de la música en el mundo.

-¿Qué nos vas a cantar los próximos días?

-Este viernes 8 de abril es un concierto de música sacra; el domingo 17, Domingo de Resurrección, cantaré la Misa de Coronación y Gloria de Vivaldi ; y el domingo 24 de abril la Misa Criolla y Misa en Sol de Schubert. En estos tres conciertos me acompañan la Orquesta Filarmónica de Oaxaca y el Coro de la Ciudad que dirige el maestro Israel Rivera Cañas. El sábado 23 de abril será el concierto «Gracias a la vida», acompañado por un ensamble de cuerdas: violines y contrabajo, y piano, con música italiana, mexicana y popular.

Manolo Vargas se ha presentado en el Museo Nacional de Antropología, en el Casino Español y el Hipódromo de la Ciudad de México. Ha participado en diversos programas de televisión, y durante la pandemia ofreció conciertos virtuales. En su ciudad natal se ha presentado en el teatro Macedonio Alcalá con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca y con la Orquesta Esperanza Azteca.

En la carrera artística, como cualquier otra, sostiene, es necesario buscar las oportunidades: «Uno tiene que tocar puertas, buscar oportunidades, trabajar mucho, y cuando te apasiona algo y lo haces encantado, siempre te va a dar buenos resultados. Esto sucede en todas las carreras: arquitectura, medicina, derecho, etc. Si no luchas con pasión, probablemente sí te mueres de hambre».

El tenor Manolo Vargas se encuentra en sus redes sociales @Manolo Vargas en Instagram y Facebook.