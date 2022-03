Oaxaqueños en la semifinal de “Una Idea para Cambiar la Historia»

TERRITORIO SCORE

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- “No hay nada más poderoso que una buena idea en manos de personas emprendedoras”, y un grupo de científicos oaxaqueños del proyecto ATOM buscan ser los finalistas de la séptima edición del concurso “Una Idea para Cambiar la Historia” promovido por History Channel.

Lidereados por Mario Alberto Salgado Ramos, ATOM pretende innovar en el área de la ciencia y tecnología a nivel mundial y presentaron a consideración para el concurso el proyecto denominado AtomSolar3, el cual busca convertirse en la tercera evolución del primer panel solar all in one.

Único en su tipo en América Latina, el proyecto oaxaqueño propone un diseño diferente y disruptivo en el mercado de los paneles solares convirtiendose en una solución novedosa respecto a proyectos tradicionales de electrificación.

Fabricado en la comunidad de Ocotlán de Morelos Oaxaca, AtomSolar3 busca beneficiar con esta tecnología a comunidades de alta marginación, ya que tiene la capacidad de funcionar autónomamente para suministrar energía eléctrica, sin necesidad de una instalación eléctrica.

Cabe mencionar que no es el primer proyecto en el que incursiona ATOM, ya que anteriormente dieron a conocer el primer programa espacial en la entidad que busca innovar en el área de la ciencia y tecnología a nivel mundial.

“Una Idea para Cambiar la Historia” es la iniciativa más importante de apoyo al emprendimiento, creatividad y responsabilidad social en América Latina y la etapa semifinal fue definida por un jurado especializado.

Tras seleccionar a cinco semifinalistas, los proyectos se someterán a una votación por parte del público a fin de escoger a los tres participantes más populares y nuevamente el jurado especializado determinará el lugar de cada finalista.

Por ello, los integrantes hicieron un llamado para votar en el enlace https://unaidea.historyplay.tv/votar/atom-solar-iii y así poder acceder a la final.

A lo largo de 6 años, esta iniciativa ha promovido ideas innovadoras generadas por jóvenes emprendedores latinoamericanos, con más de 34 mil 600 ideas inscritas desde su lanzamiento con la finalidad de impactar positivamente a la sociedad.

EN CORTO

El Concurso «Una Idea para Cambiar la Historia» es un proyecto que tiene por objeto sacar a la luz pública a aquellas personas que actualmente está

AtomSolar3, es la tercera evolución del primer panel solar all in one.

Único en su tipo en América Latina, propone un diseño diferente y disruptivo en el mercado de los paneles solares.

El sistema Atom es una solución novedosa respecto a proyectos tradicionales de electrificación, tiene la capacidad de funcionar autónomamente para suministrar energía eléctrica, sin necesidad de una instalación eléctrica y y fabricado en la comunidad de Ocotlán de Morelos Oaxaca.

ENLACE PARA APOYAR MEDIANTE REDES SOCIALES

https://unaidea.historyplay.tv/votar/atom-solar-iii