Una «T» de #TerritorioScore por sus 12 años de periodismo deportivo

LUPITA OJEDA

OAXACA Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Territorio Score es y será siempre uno de los proyectos más apasionantes que he emprendido. Luego de una dolorosa experiencia a nivel laboral, hace 12 años Lalo González y Adán Sandoval me invitaron a sumarme a su proyecto: crear el primer medio digital especializado en deportes en Oaxaca. La idea sonaba prometedora, sin dudarlo acepté y me embarqué en una aventura llena de retos y pasión, contar las historias del deporte oaxaqueño. Dedicarme de lleno al periodismo deportivo, como lo hice en mis inicios, fue lo más satisfactorio de esos años.

Fueron muchas coberturas, carreras atléticas, juegos de béisbol, fútbol, no parábamos, y lo que comenzó como un sueño, terminó por convertirse en un referente. ¡Cuánto orgullo se sentía cuando en medio de una carrera atlética, los competidores formaban la «T» con sus manos cuando veían una cámara, claro, era la «T» de Territorio Score!

Luego el tiempo llevó nuestros caminos por rumbos separados, los recuerdos y las vivencias quedan y todavía me hacen sonreír. Lalo González se ha convertido en el corazón de Territorio Score, que se mantiene vivo gracias a sus esfuerzos.

¡Feliz cumpleaños Territorio Score!