Requiem para Carmen Santiago, defensora de pueblos indígenas de Oaxaca

SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La noche de este sábado 05 de febrero falleció la activista defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas, Carmen Santiago Alonso.

La noticia fue dada a conocer desde la cuenta de Facebook del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C. que fundó y presidió la luchadora social y humanista:

«A familiares, amigos, compañeros de lucha, lamentamos profundamente informales la partida de nuestra Hermana Carmen Santiago Alonso, nos llena de profunda tristeza, pero estamos seguros que su legado perdurará por siempre, nos deja una escuela, y estamos seguros que todos ayudarán para hacerlo posible. Gracias por sus muestras de apoyo y sus buenos deseos ella los lleva en el corazón».

Carmen Santiago entregó, junto a otros representantes de pueblos indígenas de México, el bastón de mando a Andrés Manuel López Obrador en su toma de protesta como Presidente de la República.

El director de Radio Universidad de Oaxaca, Miguel Ángel Vásquez de la Rosa, escribió a manera de réquiem las siguientes palabras que reproducimos íntegramente:

Un grupo de mujeres visten de luces a Carmen. Sollozan. «Qué hermosa te ves comadre». La visten con un atuendo de San Antonino Castillo Velasco. Una blusa bordada y una falda guinda. «No esperábamos que te fueras tan pronto». San Antonino está de luto, pero también de fiesta. Carmen luchó hasta el final.

Mujeres visten a Carmen y la peinan y la calzan con unos huaraches de Yalalag. Con Carmen se va una generación de mujeres que dieron su vida por los pueblos indígenas de Oaxaca, desde la opción preferencial por los pobres y los indígenas.

«Carmen quería que estuviéramos contentos, vamos a cantar», nos anima su comadre. La visten y lloran. Lloramos por lo que fue y por lo que será su legado. Encarnó la teología india al estilo de Bartolomé: la palabra de Dios se hizo indio, se hizo mujer, se hizo rebeldía. Y aquí está, postrada, como si estuviera viva.

Por qué no te levantas Carmen, por qué no vienes a bailar con nosotros un jarabe del Valle, como a ti te gustaba, por qué no vienes a tomar un mezcal y a brillar en este mundo que construiste. Sentimientos encontrados, descansa de una vida intensa, pero tenía tanto que dar, tanto que aportar. Hace un par de meses la vimos contenta, era un sol. Hoy las diosas la celebran, le rinden tributo.

Gracias por todo Carmen, tu luz seguirá encendida y tú corazón permanecerá en nosotros. Hasta pronto Carmen.