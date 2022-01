Ni youtubers ni tiktokers; Ale, Gigi y Jorge son jóvenes, activistas y líderes

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- No son youtubers, influencers, tiktokers ni gamers. No andan buscando seguidores ni reconocimientos. No tienen padrinos ni en la política ni en el empresariado. Tampoco es su propósito acaparar reflectores.

Ale, Gigi y Jorge son activistas y líderes juveniles de talla mundial gracias al trabajo social que desarrollan en diversos ámbitos , y que los convierte en referentes de una nueva generación que ha emergido con más fuerza en medio de la pandemia.

Aleida Ruiz Sosa, de 16 años, es bailarina de ballet a punto de graduarse y lleva varios años haciendo realidad la sororidad, impulsando iniciativas en pro de las mujeres y la equidad de género.

Ha dado cursos de ballet a hijos e hijas de mujeres en prisión; ha realizado campañas de recaudación para dotar de copas menstruales a internas del penal femenil de Tanivet; ha gestionado la donación de instrumentos musicales para Santo Domingo Barrio Alto, en el valle de Oaxaca, y San José Tenango, en la región mazateca. Recientemente impartió un curso de defensa personal a niñas y jóvenes, y anarbola de forma permanente la campaña «Que las niñas sean niñas, no esposas».

Jorge Martínez Gracida, de 15 años, se dio a conocer en todo el mundo al inicio de la pandemia del COVID -19 cuando se puso a fabricar, con sus propias manos, cientos de caretas que hizo llegar a médicos y enfermeras de 14 hospitales de la capital oaxaqueña. Su iniciativa fue apoyada posteriormente por donadores que le hacían llegar materiales para incrementar la producción de caretas.

Actualmente, Jorge produce lámparas con botellas recicladas, las cuales pone a la venta para recaudar recursos que destina a pacientes del Hospital de la Niñez que requieren ayuda para sus tratamientos o alguna cirugía. Este proyecto lo denomina «Una luz para los niños».

Ale y Jorge recibieron en diciembre pasado el Premio Nacional de la Juventud 2021 que entrega el gobierno federal, por sus acciones en pro de la sociedad.

Georgina Martínez Gracida, de 18 años, es campeona nacional de oratoria y debate, y conferenciasta. Ha promovido y gestionado la creación de dos escuelas en comunidades rurales, una en Atzompa y otra enPochutla. También promovió entre internos del Consejo Tutelar de Menores un taller de confección de muñecas que las y los chicos pueden vender para allegarse recursos paras sufragar sus estudios en línea.

En 2021, Gigi recibió en Emiratos Árabes el Premio Internacional de la Paz y Humanidades 2021, otorgado en octubre por la organización Bangladesh Digital Social Inovation Forum, que reconoce a los jóvenes talentos del mundo por sus aportaciones.

Ale, Jorge y Gigi realizaron en días pasados una visita de cortesía al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Franscisco Martínez Neri, donde le expresaron su interés y disposición para sumarse a las políticas públicas en pro de las mujeres y de los grupos de población más desfavorecidos de la sociedad, seguras, dijeron que con un voto de confianza en que juntas, autoridades y ciudadanía pueden conseguir mejores resultados.

Aleida Ruiz Sosa comentó al primer edil que problemáticas como la de la basura y los bloqueos que decepcionan a la juventud, pueden irse abordando conjuntamente con la participación ciudadana.

«Aquí estamos jovenes con actitud, entusiasmo, energia para trabajar de la mano con las instituciones, porque todos somo familia y debemos ayudarnos. Quiero que dentro de tres años ustedes estén orgullosos de haberse reunido conmigo, y yo quiero sentirme orgullosa de haber hecho un buen trabajo con ustedes», expresó la bailarina.

El edil Martínez Neri les invitó a generar una sinergia con el Ayuntamiento y trabajar de manera conjunta porque, les recalcó, son ejemplo para su generación.

